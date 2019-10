Fons Groenendijk in aanloop naar Vitesse-uit: 'Het heeft geen zin om paniekvoetbal te spelen'

Na vijf verliespartijen op rij is een overwinning voor ADO Den Haag heel erg welkom. De club gaat zaterdagavond op bezoek bij Vitesse. De ploeg uit Arnhem beleeft de beste seizoensstart uit de clubgeschiedenis. Met evenveel punten als nummer twee PSV, staat Vitesse op de derde plek in de eredivisie.

In 2017 verloor ADO voor het laatst meer dan vijf wedstrijden op rij. ADO-trainer Fons Groenendijk geeft aan zelf niet eerder zo'n slechte reeks te hebben meegemaakt als nu. 'Dit is lastig. Je moet een groep weer oprapen, maar ook je eigen teleurstelling een plek geven.'

Groenendijk ziet geen reden om veel te gaan wijzigen in zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Vitesse. 'Het is niet zo dat je even vijf andere spelers erin zet en dat het dan loopt. Je bedenkt natuurlijk van alles, maar het wil niet altijd zeggen dat als je de boel op de schop gooit dat het dan beter is. Het heeft geen enkele zin om paniekvoetbal te spelen.'

Vermoedelijke opstelling:

'Er zijn wat kleine pijntjes hier en daar', geeft Groenendijk aan. 'Het is daarom nog niet definitief dat Lex Immers, Dion Malone en Bilal Ould-Chikh kunnen spelen tegen Vitesse. Daar heb ik nog contact over met de medische staf.'

Milan van Ewijk krijgt rust met het oog op de drukke week met drie wedstrijden, waaronder de bekerwedstrijd van aankomende donderdag tegen Fortuna. 'Hij komt net van de amateurs en we willen hem graag heel houden', aldus Fons Groenendijk. Hierdoor zal Dion Malone zijn plek achterin overnemen en John Goossens terugzakken naar het middenveld. Elson Hooi zal links voorin gaan spelen.

Uitgelicht:

Een wereldgoal van Tjaronn Chery was het hoogtepunt van Vitesse - ADO zeven jaar geleden. In de 53ste minuut opende hij de score in de Gelredome. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 2-2. Het andere Haagse doelpunt kwam van Danny Holla.

Volg Vitesse - ADO Den Haag:

De wedstrijd tussen Vitesse en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 19.40 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.