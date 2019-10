'Absoluut geen gevaar voor omwonenden' na klachten over gaslek in Den Haag

De Juliana van Stolberglaan in Den Haag is vrijdagochtend afgezet vanwege een gaslek bij bouwwerkzaamheden. Bouwers waren bezig een bouwwand in de grond te slaan, toen een gasleiding werd geraakt. De herstelwerkzaamheden gaan volgens de brandweer zeker nog een paar uur duren.

De brandweer en gasnetbeheerder Stedin zijn aanwezig en verrichten continu metingen. 'Er is geen gevaar voor de omwonenden', benadrukt een woordvoerder van de brandweer. Uit de buurt komen klachten van een gaslucht. 'Er kan inderdaad een sterke gaslucht geroken worden door bewoners, maar er zijn geen gevaarlijke waardes gemeten.' Wat men ruikt, is volgens de brandweer een toegevoegde geurstof aan het aardgas en die is niet gevaarlijk voor de gezondheid.

De woordvoerder van de brandweer roept buurtbewoners die vragen of klachten hebben op om naar buiten te komen. 'Daar kunnen ze alle informatie krijgen.' Ook is de brandweer in overleg hoe de bewoners verder geïnformeerd gaan worden.

Graven naar leidingen

Stedin gaat het gas afsluiten en de leiding repareren. 'Dat gaat nog wel even duren omdat er gegraven moet worden', aldus de brandweer. 'De gasleiding moet op meerdere plekken afgesloten worden.' De brandweer probeert het gas ook neer te slaan met water. De situatie is stabiel, maar we blijven alert.' Door het afzetten van de straat rijden er ook geen trams over de Juliana van Stolberglaan.