Aanslagpleger Delftse coffeeshops veroordeeld tot tien jaar cel, tweede verdachte niet schuldig

De Haagse rechter heeft Michael B. (42) veroordeeld tot tien jaar cel voor het laten ontploffen van twee handgranaten bij de coffeeshops The Game en The Future in Delft op 17 mei 2018. Dean P. (24) is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van die aanslagen, maar wel veroordeeld tot 21 maanden cel vanwege het hebben en verkopen van wapens. Eerder eiste het Openbaar Ministerie nog 12 en 8 jaar cel. Volgens de rechter is er direct gevaar toegebracht voor omwonenden.

Tussen mei en oktober vorig jaar werd Delft opgeschrikt door verschillende aanslagen, meestal bij coffeeshops. Michael B. is nu veroordeeld voor de aanslag op 17 mei 2018. Dat gebeurde vroeg in de ochtend. P. reed volgens het OM op een scooter en B. zat achterop. P. heeft de handgranaten naar de coffeeshops gegooid, daarbij wijst de rechter onder meer naar de camerabeelden bij de coffeeshops.

Van medeverdachte Dean P. kon niet vastgesteld worden dat hij betrokken was bij het gooien van de granaat. Hij krijgt wel 21 maanden cel voor het in bezit hebben en verkopen van wapens. Michael B. was met zijn advocaat aanwezig in de rechtbank, Dean P. en zijn advocaat niet.



Eerder vertelden buurtbewoners dat ze blij zijn dat de mannen waren opgepakt. Zij hopen dat het geweld hier nu mee stopt. De mannen hebben zelf altijd ontkend. Het is nog niet duidelijk of ze in hoger beroep gaan. De straffen zijn lager dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het OM vindt dat het hier gaat om ‘keiharde geweldsdelicten, een gewelddadige aanslag.’ Of het Openbaar Ministerie zich neerlegt bij dit vonnis is nog niet bekend.