Hoofdverdachte roofmoord Den Hoorn bekent mishandeling, maar ontkent moord

Vogelaar was begin 2018 waarschijnlijk het slachtoffer van een roofmoord. Hij werd in zijn woning in Den Hoorn gevonden, vastgebonden en met twee messen in zijn rug. De drie verdachten zitten nu al anderhalf jaar vast voor de dood van de man, en wezen al die tijd vooral naar elkaar. De 42-jarige hoofdverdachte De B. heeft inmiddels een gedeeltelijke verklaring afgelegd.

Het verzoek van het Openbaar Ministerie om De B. in het Pieter Baan Centrum te onderzoeken werd door de rechtbank afgewezen. Volgens het OM heeft de verdachte uit Didam een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling. De aanklaagster verweest naar een rapport uit 2014 en een strafblad vol geweldsdelicten. Omdat de verdachte zelf niet mee wil werken, vindt de Haagse rechtbank verder onderzoek niet nodig.

Cocktail aan drugs

Verder komt er ook geen nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak van Vogelaar. Het slachtoffer had een cocktail aan drugs in zijn lijf: GHB, cocaïne, heroïne, methadon, cannabis en pijnstillers. De advocaat van een de andere verdachten had daarom om extra onderzoek verzocht om te kijken wat nu de precieze doodsoorzaak van de man is. Maar de rechters wezen op drie rapporten van deskundigen die concluderen dat Vogelaar is gestorven aan bloedverlies door messteken en twee klaplongen.