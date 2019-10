Sassenheimse kaasboerderij grote winnaar van kaaskeuring Rondom Leiden

De 78 boerenkazen van verschillende kaasboeren in Leiden en omgeving werden door acht gediplomeerde keurmeesters beoordeeld in café De Meester in Zoeterwoude. De kazen waren ingedeeld in diverse categorieën en werden beoordeeld op uiterlijk, consistentie, doorsnede, geur en smaak.

De hoogste score ooit werd gehaald door Sjaak en Karin van Veen uit Zoeterwoude. Voor hun kaas gebruiken zij de melk van de overburen, waardoor het geen officiële boerenkaas is. Wel leverde hen dit de eerste prijs op binnen de categorie 'anders dan boerenkaas'. Bovendien werd de oude kaas van Van Veen gekozen tot favoriet van de deelnemers.

Beste kaasmeester ter wereld

's Middags vond de keuring plaats en daarbij was ook Maître Fromager Evert Schönhage aanwezig. Als beste kaasmeester ter wereld kreeg hij de gelegenheid om te vertellen over de Nederlandse boerenkaas. In juni won Schönhage nog het Concours Mondial du Meilleur Fromager in Frankrijk. Hij wist deelnemers van wereldwijd te verslaan, dankzij zijn diepgaande kennis en authentieke vakmanschap.

