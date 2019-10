Gemengde reacties op meerdere vreugdevuren: 'Veiligheid belangrijker dan hoe het vroeger was'

'Houd het bij één stapel en ga lekker een biertje drinken op het nieuwe jaar', en 'ik hoop dat er toch iets meer mogelijk is dan die 10 bij 10 bij 10 meter waar de gemeente het nu over heeft.' De plannen van de Scheveningse bouwers om meerdere vreugdevuren te bouwen kunnen op gemengde reacties rekenen. Over één ding is iedereen op Scheveningen het wel eens: 'De veiligheid is belangrijker dan hoe het vroeger was.'

De bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen maakten donderdag bekend dat ze dit jaar graag meerdere vreugdevuren willen bouwen. Nadat het vuur afgelopen jaar voor een vonkenregen zorgde, werden de regels door de gemeente flink aangescherpt. Zo is er dit jaar een evenementenvergunning nodig. De Scheveningse bouwers hebben deze aangevraagd en de Haagse gemeenteraad moet hier nu een beslissing over nemen. 'Ik zou ze adviseren meerdere vuren toe te staan, maar onder voorwaarden', zegt een buurtbewoner.

De man is niet bang dat het dit jaar weer fout gaat. 'Zoals het vorig jaar ging, dat willen de bouwers zelf ook niet', legt hij uit. 'Ik hoop daarom dat er drie stapels mogen komen. Zoals afgelopen jaar, dat kan uiteraard niet, maar de dertig jaar ervoor is het altijd goed gegaan.'

Schevenings cultureel erfgoed

Een andere buurtbewoner ziet niet zoveel in het plan om meer vreugdevuren toe te staan. 'Ik heb liever een toren van veertig meter dan vier torens van tien meter. En dan gewoon goed opletten', legt hij uit. De man werkt bij een van de viskarren op de boulevard. 'Afgelopen jaar is die bijna afgebrand door de vonkenregen, maar dat kwam door de omstandigheden. Daarom hoop ik toch dat er dit jaar weer een groot vuur komt. Dat is toch Schevenings cultureel erfgoed.'

Een oudere vrouw zit niet op een groot vreugdevuur te wachten. 'Het is de bedoeling dat een vreugdevuur plezier brengt, en niet ellende', zegt ze fel. 'Ik woon hier tegenover en ik snap niet dat ze het niet gewoon bij een stapel van tien meter houden en daarna lekker naar binnen gaan voor een biertje. Maar ja, ik kom dan ook uit Den Haag. Hier vinden ze het vuur altijd nog iets leuker.'

Prioriteit

De vrouw heeft wel een advies voor de gemeenteraad, die nog over de vergunningsaanvraag moet beslissen. 'Ze moeten daar een beetje nadenken. Zij wonen er ver vandaan en kunnen gemakkelijk er over beslissen, maar wij zitten er middenin.'

Het enige waar de bewoners op Scheveningen het over eens lijken te zijn, is dat de veiligheid prioriteit moet hebben. 'De hele wijk had schade. Iedereen zal moeten beseffen dat het niet meer hetzelfde zal worden als vroeger', geeft een van de aanwezige jongeren aan. 'Veiligheid zal belangrijker moeten zijn dan hoe het was.'

Hoogste vuur

Niet alleen de Scheveningers hebben een mening over de plannen van Scheveningen, één van de bouwers van Duindorp reageerde ook op de plannen om meerdere vuurstapels te bouwen. 'De traditie gaat er dan toch een beetje vanaf. Het gaat er om dat je het hoogste vuur hebt.'

Toch snapt hij wel waarom de Scheveningers graag meerdere vreugdevuren hebben. 'Je moet de bouwers bezighouden. Vroeger had je op elke hoek van de straat vuren, met als gevolg een miljoenenschade. Daarom zijn de vreugdevuren ooit naar het strand verplaatst. Je moet voorkomen dat het weer zo als in de jaren tachtig wordt en de jongeren de wijk in gaan. Dan wordt het weer een zooitje. Alleen daarom al is het belangrijk dat de vreugdevuren altijd doorgaan.'

