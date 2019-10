Lex Immers: 'Ik ben nooit met ADO gedegradeerd en dat gebeurt ook dit jaar niet'

'Laten we zeggen dat ik al vijftien keer in deze situatie heb gezeten', vervolgt Immers. 'Nu moeten we punten pakken. De bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard is dan wel niet voor de competitie, maar zou een ommekeer kunnen zijn. Het is ook niet dat we altijd slecht spelen. De eerste helft tegen Zwolle en de wedstrijden tegen AZ en Ajax waren goed, met goede agressie.'

We hebben meerdere oude jongens binnen de groep. We moeten rustig blijven, dat is soms moeilijk. Het is anders als je op plek acht staat en je hebt al vijftien punten. Supporters en mensen om je heen worden ongerust. Dat zijn logische dingen en dan moet ik rustig blijven.'

In de derde helft konden kijkers vragen stellen via Instagram. Zo werd aan de middenvelder gevraagd waar hij zijn tatoeage van de ooievaar heeft laten zetten en met welke ploeggenoot hij moeilijk kon communiceren.

