Remkes roept voorlichters terug: zelfs tanks mogen gewoon op het Malieveld

De Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zijn eigen voorlichters in het openbaar keihard op de vingers getikt. De communicatieadviseurs van de gemeente hadden deze week via Twitter gemeld dat er in de toekomst bij de demonstraties geen 'zware voertuigen' op het Malieveld zijn toegestaan. Remkes moet dat nu in een brief aan de gemeenteraad corrigeren. Zware voertuigen mogen wel degelijk het veld op. Sterker: kermisattracties en zelfs tanks mogen er gewoon nog komen, stelt hij.

In een brief aan de gemeenteraad moet Remkes een persbericht van de gemeente bijna compleet rectificeren. Zo was de kop van dat bericht 'Geen zware voertuigen meer toegestaan op het Malieveld'. De waarnemend burgemeester neemt daar direct afstand van. 'In tegenstelling tot wat in een aantal berichten werd genoemd betekent het advies nadrukkelijk niet dat er niet meer met zware voertuigen kan worden gedemonstreerd op het Malieveld', schrijft de burgemeester.

Het Twitter-account van de afdeling voorlichting van de gemeente Den Haag verspreidde op 23 oktober een bericht naar aanleiding van een onderzoek naar het dak van de parkeergarage onder een deel van het terrein. Daarin werd ook direct de link gelegd met het boerenprotest. De boeren, meldde het bericht, waren met 'zware landbouwvoertuigen' op het Malieveld geweest, waardoor vragen ontstonden over de belastbaarheid het van het dak van de garage aan de rand van het veld.

Tractoren

Op basis van dat bericht meldden meerdere media dat het in de toekomst verboden was om bij demonstraties zware voertuigen als tractoren mee te nemen naar het Malieveld.

Waarnemend burgemeester Remkes heeft vandaag een onderzoeksrapport naar de belastbaarheid van het dak van de garage en een begeleidende brief aan de gemeenteraad gestuurd. In die brief schrijft hij dat na het eerste boerenprotest een inspectie van het dak van de garage heeft plaatsgevonden. Daarbij kwamen toen 'geen zichtbare negatieve gevolgen' voor de constructie aan het licht. Wel werd met spoed ook nog een deskundigenadvies gevraagd om te beoordelen of gemeente, politie en Openbaar Ministerie een tweede grote boerenactie op 16 oktober konden toestaan.

Geen overschrijding

Uit dat advies blijkt dat het dak juist heel wat kan hebben. Er is zelfs 'geen overschrijding van de normen' als het dak volstaat met tractoren uit één van de zwaarste categorieën, als er maar een ruimte van één meter tussenin zit. Als voertuigen nog zwaarder worden, is er iets meer ruimte nodig, aldus de onderzoekers. Maar, stelt de burgemeester direct: 'De meeste tractoren die op het Malieveld stonden, wogen tussen de vier en acht ton'.

Er was geen schade aan het dak van de parkeergarage en er is geen sprake geweest van gevaarlijke situaties, Johan Remkes

Gemeente, politie en Openbaar Ministerie namen de aanbevelingen uit het rapport mee bij de voorbereidingen op het protest van 16 oktober. Dat betekende dat de voertuigen uiteindelijk het terrein op mochten, mits er een meter afstand werd gehouden. Dat gebeurde ook keurig. Daardoor werd toen wel schade aangericht aan het gras. Maar daarbij bleef het. 'Er was geen schade aan het dak van de parkeergarage en er is geen sprake geweest van gevaarlijke situaties.'

Te voet

Het Twitterbericht van de voorlichters van de gemeente stelde verder dat demonstranten voortaan alleen nog maar te voet het Malieveld op mogen en dat zware voertuigen moesten worden geparkeerd op de Boorlaan, aan de rand van het Malieveld. Remkes ontkent dat ook. Volgens hem worden de conclusies van het rapport wel gebruikt voor toekomstige protesten en andere activiteiten, maar wil dat niet zeggen dat er geen zware voertuigen meer op het veld mogen komen. Demonstraties en evenementen als circussen en zelfs Veteranendag - met al het militair materieel dat daarbij hoort - kunnen 'onverminderd' plaats hebben.

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat er geen sprake van is dat de voorlichters op de vingers zijn getikt. Zij zegt dat Remkes ervoor heeft gekozen het onderzoeksrapport aan de raad te sturen met een begeleidende brief waarin nog meer uitleg wordt gegeven. Volgens haar zit er ook geen enkel licht tussen het Twitter-bericht van afgelopen dinsdag en de brief van vrijdag.

