Vampiers, heksen, zombies en monsters nemen Zoetermeer over

Mummies, vampiers, heksen, zombies en monsters: ze komen allemaal voorbij in de Halloweenwalk, die van 19.00 tot 21.00 uur duurt. Het Stadshart is opgedeeld in zogenoemde 'scary zones'. Zo is er een gebied met clowns, aliens en filmsterren die zijn veranderd in monsters. De organisatie verwacht duizenden bezoekers.

Wie al bang wordt van een krakende trap of knipperende lamp, kan ook veilig thuisblijven. Later vanavond is op onze site een sfeerimpressie te zien van de Halloweenwalk. Ons eigen monster Curt Fortin ging vrijdagmiddag al even langs en liet een aantal argeloze kinderen behoorlijk schrikken.