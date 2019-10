Den Haag wil meer geld en huizen voor daklozen

Het CBS heeft berekend dat het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Alleen al de laatste twee jaar kwamen er 10.000 bij. 'Ik maak mij grote zorgen om het groeiend aantal mensen dat dakloos raakt', zegt de Haagse wethouder Bert van Alphen. 'Maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening: geen vangnet, maar een springplank.'

De steden willen dat er een landelijke afspraak komt over hoeveel daklozen er per gemeente worden gehuisvest. Zo zou de last over alle gemeenten verdeeld worden. Ook willen ze dat er gekeken wordt naar wet-en regelgeving die oplossingen voor dakloosheid nu tegenwerken. Zo is het nu lastig voor daklozen om tijdelijk in hun eigen netwerk te verblijven.

'De grens is bereikt'

'We hebben extra opvangplaatsen gerealiseerd en de kwaliteit van de opvang is verbeterd', vertelt de wethouder. 'Maar de grens van wat we als gemeente kunnen oplossen is nu bereikt. Ik heb nu echt iedereen nodig.'

