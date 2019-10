Boeren eisen zendtijd bij Harry Mens: 'Kan ze best een paar minuutjes geven'

Boeren zijn zaterdagochtend met tractoren in Noordwijk om het Hotel van Oranje te bezetten. Dat bevestigt organisator Agractie aan Omroep West. Ze willen zendtijd eisen in het programma Businessclass van Harry Mens. Dat wordt op zaterdag opgenomen in Noordwijk. Harry Mens vindt het prima. 'Een beetje publiciteit kunnen ze krijgen, verder moeten ze bij de regering zijn', zegt Mens bij aankomst bij het hotel.

Harry Mens laat weten dat hij 'best bereid' is om twee boeren het woord te geven bij de opnames van zijn programma. 'Ik kan best een paar minuutjes of langer voor ze inruimen.' Volgens Mens sluimerde het al een beetje dat de boeren langs wilden komen, maar hij had nooit gedacht dat het serieus was', zegt hij tegen een verslaggever van Omroep West.

'Als ze hun boodschap willen verkondigen heb ik daar geen problemen mee. Mijn vader was bollenboer. Ze krijgen koffie en gebak, hoor. Het is toch feest.' Mens gunt het de boeren wel: 'Wat moet je anders? Die mensen zijn zaterdagochtend vroeg hun bed uit gegaan.'

'Harry Mens bepaalt de inhoud van zijn programma'

Een woordvoerder van Agractie zegt dat er een groot aantal tractoren naar het strand komt. Ze zijn blij met de zendtijd. 'Dat is toch geweldig, we hoeven het niet eens te eisen', aldus Mathijs Lubbertsen. HIj is ook blij met de opkomst. 'Mar er zijn er nog veel meer onderweg.'

De gast die zaterdag bij Business Class zou zitten is bereid een andere keer te komen. RTL, dat het programma iedere zondagochtend uitzendt, laat weten dat Harry Mens zelf de inhoud van zijn programma bepaalt. 'Wij hebben daar in principe niets mee te maken en krijgen het alleen aangeleverd.'