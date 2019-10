Scheveningen wint in aantrekkelijke wedstrijd van Quick Boys, Noordwijk gelijk in Veenendaal

In een interessante wedstrijd voor de neutrale toeschouwer heeft Scheveningen een overwinning gepakt bij Quick Boys. Op Nieuw Zuid werd het 2-3, mede dankzij twee treffers van Scheveningen-spits Rowdy van der Putten. Het is voor Scheveningen de eerste driepunter van het seizoen in de Tweede Divisie. Noordwijk speelde met 2-2 gelijk bij GVVV en pakte zo na drie nederlagen op rij weer een puntje. Kozakken Boys - Katwijk eindigde in 0-0. Rijnsburgse Boys won de topper van AFC met 2-0.

Scheveningen startte voortvarend in Katwijk. Via Van der Putten werd het na tien minuten 0-1 voor de Scheveningers. Quick Boys kwam twee minuten later al op gelijke hoogte via Tommy Bekooij. Z'n collega in de aanval, Dennis Kaars, zette Nieuw Zuid in vuur en vlam met de 2-1 na iets meer dan twintig minuten voetbal.

Daarna was het nog in de eerste helft weer de beurt aan de ploeg van John Blok. Via een eigen doelpunt van Quick Boys-verdediger Chima Bosman werd het 2-2. Van der Putten kroonde voor rust al tot 'man of the match' door de 2-3 en daarmee winnende treffer te maken. In de slotfase van de wedstrijd was Quick Boys-middenvelder Martin van Eeuwijk nog dicht bij de 3-3. Zijn inzet belandde op de paal.

Thomas Reynaers

In Veenendaal speelde Noordwijk met 2-2 gelijk tegen GVVV. De ploeg van Kees Zethof kwam via Emiel Wendt op voorsprong. Met een schitterende omhaal zette Robin Mulder GVVV naast Noordwijk. In de tweede helft bracht Mart de Jong de tussenstand op 2-1. Vanaf de penaltystip bepaalde Thomas Reynaers namens Noordwijk de eindstand op 2-2.

Net als op 26 mei 2018 eindigde Kozakken Boys - Katwijk in 0-0. Toen ging die wedstrijd om de titel in de Tweede Divisie, nu om een plekje in de subtop van de Tweede Divisie. Voor de Katwijkers is het gelijkspel het eerste puntje in oktober. De vorige twee wedstrijden in deze maand gingen verloren tegen respectievelijk AFC en TEC.

Rijnsburgse Boys wint

Op Sportpark Middelmors won Rijnsburgse Boys de topper tegen het Amsterdamse AFC. Daarmee gaan de Rijnsburgers weer over AFC heen op de ranglijst. De ploeg van Henk Wisman staat nu tweede in de Tweede Divisie. Joël Tillema maakte de openingstreffer in Rijnsburg. Dat was inmiddels alweer z'n zesde treffer in negen wedstrijden.

In de tweede helft kreeg Kenny Teijsse namens AFC de kans op de gelijkmaker vanaf de penaltystip. De bal werd op elf meter gelegd na een handsbal van Jordy Strooker in het eigen strafschopgebied. De middenvelder van de Amsterdammers schoot de toegekende penalty tergend langzaam naast. De Rijnsburgers straften dat foutje genadeloos af. Dani van der Moot maakte tien minuten na die strafschop de 2-0 en zette daarmee de eindstand op het scorebord.

Scoreverloop Quick Boys - Scheveningen (2-3)

Rowdy van der Putten 1-0

Tommy Bekooij 1-1

Dennis Kaars 2-1

Chima Bosman (eigen doelpunt) 2-2

Rowdy van der Putten 2-3

Scoreverloop GVVV - Noordwijk: 2-2 (1-1)

Emiel Wendt 0-1

Robin Mulder 1-1

Mart de Jong 2-1

Thomas Reynaers 2-2

Scoreverloop Kozakken Boys - Katwijk: 0-0 (0-0)

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - AFC 2-0 (1-0)