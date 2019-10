Frank heeft 10.000 radiobuizen: 'Ik denk wel eens: waar ben ik aan begonnen?'

Aan de muren in een van de kamers in Franks flat hangen planken vol glazen buisjes. Grote, kleine, dunne, bolle, Duitse, Amerikaanse, Nederlandse. 'Hier zie je de ontwikkeling van de buizentechnologie vanaf het allereerste begin', zegt Frank.

Een radiobuis lijkt een beetje op een gloeilamp en versterkt geluid. 'Er zitten soms de prachtigste uitvoeringen tussen. Als je ziet hoe mooi die dingen gemaakt zijn...' Hij pakt er eentje van de plank. 'Kijk deze Duitse. Het glasblazerswerk. Allemaal met de hand gemaakt, het zijn net kunstwerkjes.'

Waterlooplein

Het begon toen hij een jaar of tien oud was. 'Ik ging naar het Waterlooplein met mijn grootvader. Toen zag ik daar een glazen voorwerp liggen in een bak en de handelaar zei: dat is een buis, een radiolamp. Ik wist helemaal niet wat het was, de man heeft het voor een gereduceerd bedrag meegegeven omdat hij het wel leuk vond dat ik het interessant vond. Zo is het ontstaan.'

Inmiddels is het een behoorlijk uit de hand gelopen hobby. 'Ik heb ze nooit geteld, maar ik denk dat ik er een kleine 10.000 heb', zegt Frank en hij kijkt om zich heen. 'Als ik het allemaal zo zie denk ik soms wel eens: mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Het begon met één of twee buisjes en nu staat er gewoon steeds meer en meer.'

Slapen tussen de radio's

Een kamer verder zijn de wanden bedekt met radioboeken en oude radio's, bijna allemaal voor 1950 gemaakt. Daartussenin staat een bed. 'Als ik 's ochtends mijn ogen opendoe is het eerste wat ik zie - behalve mijn vriendin - de radiobuizen en de radiotoestellen om me heen.'

Franks radioverzameling betekent veel voor hem. 'Het is begrijpelijk', zegt hij. 'Ik heb het leven altijd ingewikkeld gevonden. Ik ben wat autistisch en ik vind mensen ingewikkeld en de samenleving vind ik soms ook lastig. Dit geeft mij rust, omdat alle processen hierin zijn beschreven. Hier zijn geen rare verrassingen of vreemde dingen die ineens gebeuren. Dit geeft mij overzicht.'

100 jaar radio

Op 6 november is het precies honderd jaar geleden dat Hanso Idzerda de allereerste Nederlandse radio-uitzending verzorgde vanuit Den Haag. 'Ik vind het een mooie mijlpaal. Als je erover nadenkt wat er in de tussentijd is gebeurd met communicatie... Men dacht dat radio dood was met de komst van de tv en de computer, maar eigenlijk zie je dat radiogolven steeds meer gebruikt worden. Je telefoon, 4G: alles is nog steeds radio.'

Radio West viert op 6 november het 100-jarig bestaan van radio. Vanuit het Kurhaus maakt de zender samen met Den Haag FM de hele dag radio. Bezoekers kunnen langskomen voor een kijkje achter de schermen en zelf radio maken. Ook zijn er optredens van onder anderen George Baker, The Motions, Ed Struijlaart en de cast van Anastasia.