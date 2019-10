Bliksemstart zorgt voor broodnodige overwinning van ADO

Dankzij twee doelpunten van Crysencio Summerville en Lex Immers in de eerste vijf minuten van de wedstrijd heeft ADO Den Haag met 0-2 gewonnen van Vitesse. De snelle voorsprong kwam gedurende de wedstrijd amper in gevaar en redelijk makkelijk behaalde de equipe van Fons Groenendijk de eindstreep met een overwinning. Het is de derde winstpartij van ADO in elf eredivisiewedstrijden dit seizoen

Summerville was na anderhalve minuut sneller bij een afvallende bal dan Vitesse-doelman Remco Pasveer. Van dichtbij tikte de 17-jarige flankspeler de 0-1 op het scorebord. Door zijn goal is hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor ADO.

Lex Immers vergrootte een paar minuten later de score. De ervaren middenvelder haalde uit vanaf de rand van de zestien meter en schoot knap raak in de verre hoek. ADO zat op rozen en zag de voorsprong in de eerste helft amper in gevaar komen.

Hachelijke momenten

Er waren twee hachelijke momenten voor het doel van de betrouwbare ADO-doelman Luuk Koopmans. Een keer moest Shaquille Pinas optreden. Hij haalde de bal van de doellijn af na een poging van Vitesse-spits Tim Matavz. Even later schoot de spits over het Haagse doel.

De tweede helft was de ploeg uit Gelderland een paar keer dicht bij een doelpunt, maar de spelers misten scherpte. De ploeg van Fons Groenendijk liet Vitesse uitrazen en nam daarna het heft in handen en creëerde een aantal kansen. Elson Hooi was het dichtst bij een doelpunt, maar kwam voor een leeg doel niet uit met zijn passen.

Derde overwinning van het seizoen

Uiteindelijk kwam de overwinning niet meer in gevaar voor de residentieclub. Zo kwam er door de Haagse overwinning een einde aan een reeks van twintig thuiswedstrijden op rij dat Vitesse thuis niet verloor. ADO komt op een gedeelde vijftiende plaats in de eredivisie door de 0-2 overwinning. Samen met de Limburgse clubs Fortuna Sittard en VVV Venlo staan de groen-gelen op die stek.

Scoreverloop Vitesse - ADO Den Haag: 0-2 (0-2)

0-1 Summerville

0-2 Immers

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Obispo, Doekhi, Clark; Grot, Foor ('75 Dafarlou), Bero, Linssen; Dicko ('64 Buitinck), Matavz.

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Malone, Beugelsdijk, Meijers, Pinas; Bakker, Immers, Goossens; Hooi ('80 Polley), Kramer ('66 Necid), Summerville ('55 Falkenburg)

Gele kaarten: Bero, Linssen, Buittink (Vitesse) Malone (ADO Den Haag)

Scheidsrechter: Manschot

LEES OOK: Fanmail bij D'r uit met Buyt: 'De visvrouw kan zo lekker schrapen'