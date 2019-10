Groenendijk roemt karaktervolle spelersgroep ADO: 'Overwinning die bij ADO past'

Ook was Groenendijk trots op de manier waarop de overwinning tot stand kwam. 'Je weet van te voren nooit of je een goede wedstrijd gaat spelen als voetballer. Wel kun je je elke week kapotvechten. We hebben karakter getoond. Dat stemt mij tevreden.'

Verder ging de oefenmeester in op het mentale aspect. 'Dit kan het moment zijn om de ommekeer te bewerkstelligen. We zijn er nog lang niet. Het is nog een lange weg om in veilige haven komen. Maar dit is goed voor het mentale gedeelte.'

