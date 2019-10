Van gymzaal naar woning: 'Het klimrek is nu een lamp'

Kim Helderman heeft in anderhalf jaar tijd van een oude gymzaal in 's Gravenzande haar eigen woning geklust. 'Je kan veel meer dan je denkt en leert veel als je eenmaal bezig bent met de verbouwing', zegt Helderman. Wie goed kijkt herkent in de lamp een klimrek. 'Die stonden hier waar nu de keuken en woonkamer is gebouwd. 'De gymzaalvloer met karakteristieke strepen wilde ze wel behouden, maar dat werd te koud en het was te duur om het aan te passen.' Het plafond is nog origineel, maar de constructie van de ringen heeft Kim weggehaald. 'Het is fantastisch om hier te wonen.'

Oude kantoor- of schoolgebouwen ombouwen tot een nieuw huis neemt een vlucht in Den Haag en in de rest van de regio. Sinds 2012 is in Den Haag ruim een kwart van de opgeleverde huizen ontstaan door het ombouwen van bestaande gebouwen zoals kerken, scholen en gymzalen. Daarmee is de stad één van de grootste 'ombouwers' van het land, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ook in Zoetermeer en Leiden is 'nieuwbouw uit oudbouw' de manier om meer woningen te creeëren. In Zoetermeer is vorig jaar bijna de helft van de nieuwe woningen ontstaan door oude gebouwen onder handen te nemen.

Goedkoper en creatief

'Je maakt het mogelijk dat mensen hun eigen idee, hun eigen creativiteit in hun woning leggen, in plaats van een standaard product kopen, zegt Norder. 'Mensen vinden het geweldig dat ze hun eigen woning kunnen maken. En dat kan nu en het is betaalbaar. Het wordt gewoon goedkoper als je het zelf doet. Bouwen is duur, maar elk uurtje dat je er zelf in steekt hoef je niet te betalen', zegt Norder.