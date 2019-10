Oranje-hockeyers pakken op valreep olympisch ticket

De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste kans op een olympisch startbewijs met verve benut. De ploeg van bondscoach Max Caldas uit Leiderdorp rekende in de beslissende olympische kwalificatiewedstrijd overtuigend af met Pakistan. Oranje won met maar liefst 6-1 in het uitverkochte Wagener Stadion van Amstelveen en verzekerde zich van een ticket voor Tokio 2020.

Zo kreeg het tweeluik tegen de voormalige hockeygrootmacht uit Azië toch nog een gelukkige afloop. De mannen van Oranje, met onder meer namens HGC uit Wassenaar aanvoerder Seve van Ass en reservekeeper Sam van der Ven in de selectie, speelden zaterdag in het eerste duel ver beneden hun kunnen en lieten de Pakistani bijna winnen. Mink van der Weerden kon met een rake strafcorner in de slotseconden maar net een nederlaag voorkomen.

De opluchting viel van zijn gezicht te lezen. Maar bondscoach Max Caldas gaf na afloop van het duel aan vooral blij te zijn. 'Heel blij en trots op deze spelers', zei de keuzeheer. Het had er zaterdag even anders uitgezien. Nederland was veruit favoriet, maar het eerste van twee duels om olympische kwalificatie eindigde in een 4-4 gelijkspel met een late Nederlandse gelijkmaker.

Beladen duel

'Zeker deze wedstrijd was beladen, meer nog misschien dan een duel op de Spelen zelf', vertelde Caldas bij de NOS. 'We hebben vandaag echt goed gehockeyd, laten zien dat we de betere ploeg zijn. Zaterdag waren de verwachtingen groot, maar als je de bal niet verovert en te timide en afwachtend speelt wordt het moeilijk. Het verschil met vandaag was groot.' Caldas kan nu gaan toewerken naar de Spelen. 'We hebben nog heel veel maanden, maar ik heb veel vertrouwen in deze groep.'

Het gelijkspel van zaterdag betekende voor Oranje maar één ding en dat was de tweede confrontatie met minstens één doelpunt verschil winnen. Aan die opdracht voldeden de mannen van Caldas door veel beter voor de dag te komen. Alles wat zaterdag misging, lukte zondag wel. De ploeg was vanaf de eerste minuut bij de les en veel scherper in de duels. Pakistan kwam af en toe wel dicht bij het doel van keeper Maurits Visser, maar van grote kansen was geen sprake.

Snoeihard backhandschot

Bjorn Kellerman opende na negen minuten de score met zijn handelsmerk, een snoeihard backhandschot. In de 17de minuut verzilverde Mink van der Weerden een strafbal, gekregen na het bruut afstoppen van een Nederlandse aanval. Kort daarna maakte Mirco Pruijser nummer drie, nota bene in ondertal omdat Bob de Voogd voor straf twee minuten aan de kant zat. Op slag van rust schoot Van der Weerden uit een strafcorner de 4-0 binnen.

Nederland zette het swingende spel in de tweede helft voort. Terrence Pieters dook in de 39ste minuut de cirkel in een mikte raak voor de 5-0. Kort daarna zorgde Jip Janssen uit een strafcorner voor de 6-0. Pakistan redde in de slotfase de eer; Ali Rizwan benutte een strafcorner en maakte er 6-1 van.

Traditie voortzetten

De Nederlandse hockeyers kunnen door de winst op Pakistan een traditie voortzetten. De mannen van Oranje waren er vanaf 1936 steevast bij op de Olympische Spelen. Ze ontbraken alleen in 1956 (Melbourne) en 1980 (Moskou) vanwege een boycot.

