Aandeelhouder ADO slaat terug: 'RvC was unaniem bij verkoop El Khayati en Kanon'

John van Ringelenstein uitte onder andere kritiek op de manier van besturen door de Chinese grootaandeelhouder. 'Ad Melkert en ik zijn van mening dat de directie het beleid maakt en bestuurt, de Raad van Commissarissen controleert en de aandeelhouder blijft op afstand. De aandeelhouder moet zich niet bemoeien met operationele zaken en de zoon van de aandeelhouder (Terry Wang) moet zich niet bemoeien met allerlei transferprocessen', vertelt Van Ringelenstein.

De spokesman van de Chinese grootaandeelhouder reageert schriftelijk op de uitingen John van Ringelenstein.

Kunt u zich vinden in de punten van kritiek van Van Ringelenstein?

'Totaal niet.'

Waarom speelt United Vansen sinds het vertrek van oud-algemeen directeur Mattijs Manders een grotere rol?

'In plaats van 'speelt een grotere rol' is het beter om te zeggen dat juist de vorige fase niet normaal was. Als grootaandeelhouder is United Vansen zich bewust van de rol die het moet spelen. Wij doen wat wij als aandeelhouder moeten doen, precies zoals dat is afgesproken met de dagelijkse leiding.'

Waarom zijn de deals van Nasser El Khayati en Wilfried Kanon niet uitgevoerd door technisch manager Jeffrey van As?

'De onderhandelingen van beide transfers zijn gedaan door het managementteam, de technisch manager en de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Precies zoals dat bij ADO Den Haag intern is vastgelegd. En net als alle andere beslissingen zijn de transfers daarna goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.'

Waarom bemoeit United Vansen zich met operationele zaken, zoals transfers?

'United Vansen bemoeit zich nooit met transfers. Transfers worden gedaan door mensen die de club daarvoor heeft aangewezen. Daar zijn de Raad van Commissarissen en het managementteam zich volledig van bewust.'

Nasser El Khayati bedankt Haagse publiek na laatste thuiswedstrijd. | Foto: Soccrates Images

ADO Den Haag verkocht onlangs de twee belangrijke spelers. Nasser El Khayati werd verkocht aan Qatar SC en Wilfried Kanon ging naar het Egyptische Pyramids FC. Voor beide spelers werd relatief weinig geld ontvangen. El Khayati leverde zeven ton op, Kanon bracht zes ton in het laadje, te ontvangen in termijnen.

Waarom is United Vansen akkoord gegaan met lage transfersommen voor El Khayati en Kanon?

'Beide spelers wilden graag weg en wilden een vertrek forceren. De interesse van andere clubs was minimaal, slechts één club per speler. Er was dus geen mogelijkheid tot onderhandelen. Zie mijn vorige antwoord: de Raad van Commissarissen is unaniem akkoord gegaan met deze deals.'

Hoe groot is het vertrouwen in trainer Fons Groenendijk en technisch manager Jeffrey van As?

'We zijn volledig toegewijd om hen te ondersteunen. We ondersteunen ze inclusief ons technische staf en ons eerste team. Zoals het geldt voor alle ADO-fans is het belangrijkste nu om ons team samen te ondersteunen, om te winnen!'

Indien de resultaten tot de winterstop tegenvallen, stelt United Vansen dan extra geld beschikbaar om de selectie te versterken?

'Wij steunen de club volledig en hebben vertrouwen in de technische staf en de spelers van ADO. Net zoals alle andere ADO-fans is het voor ons het belangrijkste dat wij nu gezamenlijk ons team ondersteunen. UVS doet er ook alles aan om ons team te ondersteunen.'

Ad Melkert en John van Ringelenstein worden aangesteld in 2017 | Foto: SoccratesImages.com

In het interview vorige week liet Van Ringelenstein weten dat eigenaar Wang Hui toe wil naar een eenmansdirectie. Op dit moment zijn er nog twee statutair directeuren: Mohammed Hamdi en Henrik-Jan Rinner. Van Ringelenstein zou mordicus tegen een eenhoofdige directie zijn.

Klopt het dat United Vansen graag een eenkoppige directie wil?

'Nee, precies het tegenovergestelde. United Vansen heeft meer dan twee jaar om een bestuur van twee mensen gevraagd. Onlangs hebben de voormalige CEO en de RvC deze wens ingewilligd. Daarnaast zijn de huidige statuten zo opgesteld dat wij een tweemansbestuur hebben.

Mohammed Hamdi (l) samen met technisch manager Jeffrey van As. | Foto: Soccrates Images

De aanstelling van Hamdi als directeur van ADO Den Haag was een moeizaam proces. Hamdi was de favoriete kandidaat van UVS, de Raad van Commissarissen had een andere voorkeur. Naar de rol van Melkert in het aanstellingsproces zou UVS ook een integriteitsonderzoek zijn gestart.

Waarom is United Vansen bij de aanstelling van de opvolger van Mattijs Manders akkoord gegaan met het gebruik van een headhunterskantoor. De vorige aanstellingen hebben jullie zelf gedaan.

'United Vansen heeft nu gehandeld op advies van de voorzitter van de RvC en voltooide het wervingsproces samen met hem.'

Waarom werd geschreven dat United Vansen een integriteitsonderzoek naar Ad Melkert wilde doen?

'United Vansen had enkele vragen over het wervingsproces van de CEO. We hebben het onderzoeksbureau geraadpleegd, maar er is geen opdracht gegeven.’

ADO-eigenaar Wang Hui geeft speech | Soccrates images

Vorig weekend was een delegatie vanuit China op bezoek in Den Haag. Zij kwamen onder andere om de jaarcijfers te bekijken en te tekenen. Binnenkort worden de cijfers bekend gemaakt. De verwachting is dat ADO het verlies heeft teruggebracht van -3,1 miljoen naar -1,5 miljoen.

Wat vinden jullie van de jaarcijfers 2017/2018?

'Uit de financiële resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat ADO veel ruimte heeft voor verbetering. We werken stap voor stap aan verbetering.'

Voor John van Ringelenstein was de grens bereikt binnen de Raad van Commissarissen. ‘De rek was eruit. Ik heb geen zin meer om aan UVS vragen te stellen en geen antwoorden te krijgen. Ik heb geen energie meer om twijfels te hebben over de transparantie bij een transfer. Ik heb geen zin meer om aan China te vragen: wat wil je nou met de club en dan geen antwoord te krijgen', zegt hij kort na zijn aftreden als lid van de RvC.

Sinds 2014 is United Vansen eigenaar van ADO Den Haag. Bij de overname sprak Mr. Wang ambitie uit. Inmiddels zijn we meerdere jaren, rechtszaken en directeuren verder. De subsidiepot in China is leeg en de centrale vraag is: wat wil UVS nou echt met ADO?

'Voor de ontwikkeling van ADO heeft UVS lange termijnplannen, waaronder:

1. Maak de club financieel gezonder;

2. Bereiken van duurzame groei, met name in jeugdopleiding;

3. De club moet een internationaal platform worden;

4. Wij willen nog dichter bij de Haagse gemeenschap komen.

UVS heeft ADO vijf jaar geleden overgenomen en onze leercurve groeit voortdurend. We hebben een duidelijke toekomstvisie en zullen samenwerken met iedereen die geïnteresseerd is in het ondersteunen van ADO.'

In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd. Ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel eens gedacht hebben, waar zijn wij in terechtgekomen? Hebben jullie ooit overwogen om alles weer te verkopen?

'Zelfs op de meest moeilijke momenten heeft United Vansen nooit overwogen ADO Den Haag te verkopen.'

Is ADO Den Haag nu te koop?

'Nee.'

John van Ringelenstein heeft aangegeven niet meer te willen reageren op de uitlatingen van UVS. 'ADO heeft nu rust nodig', laat hij weten.