Museum Prinsenhof komt naar ziekenhuispatiënten toe

Het Delftse Museum Prinsenhof geeft dit najaar twee lezingen over de Gouden Eeuw aan patiënten van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. 'Mensen in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum kunnen onze tentoonstellingen niet bezoeken, dus gaan wij naar hen toe om een aantal lezingen te geven over Pieter de Hooch en het Delftse karakter van de werken', legt directeur Janelle Moerman uit.

De lezingen maken onderdeel uit van een samenwerking tussen het museum en het ziekenhuis. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis schenkt het museum 47 kunstvoorwerpen. In ruil daarvoor geeft het museum niet alleen de twee lezingen, maar krijgen de medewerkers van het ziekenhuis vanaf volgend jaar ook gratis toegang tot het museum. 'We doen graag iets terug na het verkrijgen van de schenking', vertelt Moerman.

Voor het museum is de schenking van het ziekenhuis een mooie toevoeging aan de collectie. Een gedeelte van de 47 kunstwerken had het Prinsenhof al in bruikleen, maar het museum krijgt ook een aantal nieuwe items. 'We vertellen het verhaal van de stad Delft', zegt de directeur. 'En dan is het heel mooi als je een collectie hebt die een aantal voorwerpen bevat die het verhaal over Delft in de volle breedte kan vertellen.'

Unieke collectie

Het Reinier de Graaf is het oudste ziekenhuis van Nederland, al heette het vroeger gasthuis. Een gedeelte van de collectie bestaat uit voorwerpen die een relatie hebben met het ziekenhuis. Zo zullen er een aantal apothekerspotten van Delfts aardewerk uit de zeventiende eeuw te zien zijn. 'Sinds de oprichting van ons gasthuis in 1252 hebben we een unieke collectie kunst verzameld', vertelt Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. 'Met deze schenking willen we een deel van ons erfgoed delen met een breder publiek. Als ziekenhuis zijn we immers al eeuwen verbonden met de stad Delft.'

