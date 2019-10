Boete voor telers die verdachte situaties rond tomatenvirus niet melden

Voor bedrijven die een ToBRFV-besmetting vermoeden, geldt sinds 4 oktober al een meldplicht. Maar vanaf maandag gaat de NVWA hier strafrechtelijk op handhaven. 'Het virus kan veel schade geven aan het gewas en de vruchten bij een individuele teler', aldus een woordvoerder van Glastuinbouw Nederland. 'Aanwezigheid in Nederland kan uiteindelijk leiden tot afzetproblemen voor de hele sector, daarom is iedereen gebaat bij eliminatie van het virus.'

'Zeer goede hygiëne is noodzakelijk om verdere verspreiding op schone bedrijven van het zeer besmettelijke virus vanaf een besmet bedrijf te voorkomen', aldus Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland. In het protocol staat dat alles draait om bijzonder goed reinigen ('tandenborstel schoon') en ontsmetten met de juiste methode en middelen. 'Ontsmetten werkt alleen als de te behandelen oppervlakten heel schoon zijn.' Daarnaast zijn mensen die niets in de bedrijven te zoeken hebben, niet welkom.

Om verdere verspreiding te voorkomen, is ook een goed beeld van de huidige situatie nodig. De NVWA voert daarom inspecties uit bij meer bedrijven. Vorige week was er nog een sterke verdenking op een Westlands bedrijf, maar tot dusver is nog niet bekend of dit bedrijf getroffen is. 'Het onderzoek loopt nog', aldus Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland.

Gezien de besmettelijkheid van het virus hebben wetenschappers een hard hoofd in volledige eliminatie. 'Wil bestrijding succesvol zijn, dan moeten sector en NVWA goed samenwerken', is de oproep van de NVWA voor Nederland.

