Haagse topchef hit op Instagram: 'De mond moet van elk hapje genieten'

Schuin tegenover het werkpaleis van de koning staat het Haagse hotel-restaurant waar Marco in de keuken de scepter zwaait. Na werktijd gaat de chef, om even lekker te ontspannen, in diezelfde keuken experimenteren. Hij maakt dan de gerechten waar hij veel volgers op Instagram mee trekt. Kleurrijke schotels, prachtig gestileerd, waarbij vooral de desserts een passie van hem zijn.

'Ik ben gek op eten: om het op te eten en om het te zien. Mijn eten gaat over emotie, dat wil ik delen met de community', legt Marco uit. Hij staat achter 'de kachel' met een sloof met daarop geborduurd 'Marco Tola- headchef'. Het begon vijf jaar geleden nog als een grap. Hij deelde wat foto's op Instagram en voor hij het wist had hij een grote groep volgers. Om een indicatie te geven van het succes van Marco: tv-koks Robert Kranenborg, Hugo Kennis en Rudolph van Veen hebben tussen de 5.000 en 41.000 volgers.

Chef-kok Marco Tola | Beeld: Omroep West

Een nieuw avontuur

Een half jaar geleden werd zijn Instagram-account gehackt, alles was weg. Uiteindelijk kreeg Marco zijn account terug, maar duizend foto's waren verdwenen. De volgers bleven hem trouw.

En dat bleef niet onopgemerkt. Een chef uit het Midden-Oosten benaderde Marco. 'Als je wordt gevraagd door een chef uit de top 300 van beste chefs ter wereld, dan zeg je geen nee. Ik mag met een eigen team van acht man in Amman in Jordanië iets beginnen.' De goedlachse chef-kok vertrekt aan het einde van het jaar voor een nieuw avontuur.

'Nooit een culinaire opleiding gehad'

Om in keukentermen te spreken, het is de kers op de slagroomtaart. En zeker als Marco terugkijkt hoe hij begonnen is. 'Ik ben een autodidact, ik heb nooit een culinaire opleiding gehad. Ik ben als afwasser begonnen, daarna maakte ik de salades en voorafjes en vervolgens ging ik naar pizza en brood en zo werkte ik alle 'stations' af in de keuken.'

'Ik denk dat ik een allround chef ben omdat ik alles kan en durf. Voor mij gaat eten over 'daring and sharing', durven en delen. Een bord moet er mooi uitzien, maar het moet ook smaakvol zijn. De mond moet van elk hapje genieten, anders is het te plat.'

Nagerecht | Foto: Marco Tola

'Ik herken je gerecht uit miljoenen'

Voor Marco is de uitdaging om dat gevoel in al zijn gerechten en foto’s over te brengen. 'Elke keer probeer ik mezelf te overtreffen. Het mooiste commentaar dat ik krijg is als mensen me berichten sturen en zeggen: 'Ik herken je gerecht uit miljoenen omdat het uniek is. Dat is het coole van Instagram.'

Of hij ooit terug komt naar Den Haag na zijn avontuur in het Midden Oosten? Marco weet het niet. Maar ergens in zijn achterhoofd heeft hij een droom. 'Mijn eigen kleine restaurant te openen, waar al mijn 'foodart' op het menu staat.'

VAN TOETJE TOT DESSERT

Wil je zelf een dessert opmaken zoals Marco Tola dat doet?

De chef geeft in onderstaande video tips!