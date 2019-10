Zoon krijgt 14 jaar cel voor wurgmoord Mona Baartmans

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden een gevangenisstraf van zestien jaar geëist. L. bekende de moord, maar volgens zijn advocaat klopte er niets van die bekentenis. Dit verweer werd door de rechtbank terzijde geschoven.

Mona Baartmans verdween op 23 september 2013 nadat ze met zoon Ton een bezoek had gebracht aan haar man in een verpleegtehuis. De zoon verklaarde later dat hij zijn moeder in de buurt van haar huis had afgezet. Desondanks werd hij een week na de verdwijning opgepakt.

Bang voor vragen over vergokt geld

Op 1 november werd het lichaam van het slachtoffer gevonden in een bos bij Heinenoord, vlakbij de woonplaats van de verdachte. Na de vondst legde L. een bekentenis af. Hij vertelt dat hij zijn moeder op de parkeerplaats van het Haagse verpleegtehuis heeft gewurgd om te voorkomen dat ze vragen zou stellen over 40.000 euro die hij van haar rekening had gehaald en had vergokt.

Bij de behandeling van de zaak, twee weken geleden, betoogde de advocaat van L. dat de bekentenis van de verdachte niet kan kloppen. L. heeft verklaard dat hij zijn moeder kort na 17.30 uur heeft vermoord. Maar uit gegevens van haar pacemaker blijkt dat die twintig minuten later heel heftig reageerde, zoals je mag verwachten als iemand wordt vermoord. En op dat moment reed L. in zijn auto door Rijswijk.

Verzorgingstehuis Houtwijk

Tijdens de zitting gaf ook het OM aan bedenkingen te hebben bij de verklaring van L. De officier vermoedt dat Baartmans niet op de parkeerplaats is vermoord, maar later. Het lichaam van de vrouw had echter te lang in de grond gelegen om een doodsoorzaak vast te kunnen stellen. Omdat de rest van de verklaring van de verdachte wel overeenkomt met de feiten gaf de officier van justitie aan de uitleg door L. te accepteren en ervan uit te gaan dat de man zijn moeder bij verzorgingstehuis Houtwijk heeft gewurgd.

Volgens de rechter staat het vast dat Ton L. zijn moeder heeft gedood en dat hij haar lichaam heeft verstopt in het bos in Heinenoord. Ook heeft de man tijdens de zitting bekend de 40.000 euro van haar rekening te hebben gehaald, waardoor de zoon deze schade zal moeten vergoeden. Omdat L. al dagen bezig was hoe hij zou kunnen voorkomen dat zijn moeder over het geld zou begonnen, gaat de rechter uit van voorbedachte rade en is moord bewezen. Omdat de verdachte geen berouw heeft getoond, legt de rechter ook tbs met dwangverpleging op.