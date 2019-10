Pakistaan die Wilders bedreigde op Den Haag Centraal wilde cartoonwedstrijd stoppen

De Pakistaan die op Den Haag Centraal een filmpje opnam waarin hij Geert Wilders bedreigde, zegt dat hij dit alleen deed om een cartoonwedstrijd te stoppen. Junaid I. zei over Wilders onder meer dat hij alles zou doen om 'deze hond, deze onbeschaafde naar de hel te sturen'. In de rechtbank vertelde de Pakistaan dat hij geen terroristisch motief had, maar dit uit emotie in het filmpje heeft geroepen.

'Het was nooit mijn bedoeling om iemand van het leven te beroven', zei I. tegen de rechter. De Pakistaan wordt er van verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Wilders. 'Ik heb niks tegen Wilders en ook niks tegen de Nederlandse maatschappij', zei de verdachte verder in zijn verklaring.

Wilders had vorig jaar een cartoonwedstrijd uitgeschreven voor spotprenten over de profeet Mohammed. De 27-jarige I. zwierf al jaren door Europa. In Frankrijk hoorde hij over de wedstrijd en vertrok naar Nederland. Op het Centraal Station in Den Haag nam hij een filmpje op waarin hij een aanslag aankondigde op de PVV-leider of de Tweede Kamer.

Honger en dorst

De Pakistaan plaatste het filmpje op Facebook, waar het meer dan 150.000 keer werd bekeken. I. vertelde de rechter dat hij emotioneel was toen hij de video opnam. Hij zou honger en dorst hebben gehad omdat hij al een paar dagen dakloos in Nederland verbleef. Hij vertelde nogmaals dat hij net echt van plan was om Wilders iets aan te doen.

Een dag na de opnames werd I. aangehouden op het Haagse station en sindsdien zit de Pakistaan in de gevangenis. De rechtbank van Den Haag, uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol, behandelt de zaak maandag en dinsdag. Wilders heeft aangegeven dat hij dinsdag bij de rechtszaak aanwezig wil zijn.

