Drukke ochtendspits woensdag: bouwsector met duizend machines naar Malieveld

De ANWB verwacht woensdag grote drukte op de wegen in en rond Den Haag door het protest van bouwers op het Malieveld. De bouwwereld trapt die dag om 06.00 uur de actie af. Afgesproken is om duizend machines mee te nemen naar het Malieveld.

De bouwwereld komt woensdag naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofproblematiek en de PFAS-aanpak. Door beide maatregelen liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil.

De bouwers en transporteurs gaan woensdag met duizend machines, waaronder shovels en hijskranen, demonstreren. Hierover is maandag overleg geweest tussen de organisatie Grond in Verzet, de gemeente, politie en Staatsbosbeheer, die eigenaar is van het terrein.

'Luid en publieksvriendelijk'

Actiegroep Grond in Verzet geeft aan dat het met de demonstratie 'wil laten zien hoeveel inkomens er op het spel staan door de huidige wet- en regelgeving'. De groepering mist de urgentie bij het kabinet om de problemen op te lossen, zodat er weer gebouwd kan worden. Het protest moet 'luid en publieksvriendelijk' worden, zei Klaas Kooiker, aannemer en een van de initiatiefnemers, eerder. 'Het is niet de bedoeling om Den Haag plat te leggen of voor heel veel overlast te zorgen.' Het programma start om 10.00 uur, maar het Malieveld gaat al vier uur eerder open voor alle demonstranten. Om 15.00 uur is het programma ten einde.

De organisatie vraagt de deelnemers om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Vanuit 25 plaatsen vertrekken bussen naar het protest. Om toch te laten zien 'welk materieel door deze onnozele regelgeving stilstaat', wil de actiegroep zelf regelen dat het Malieveld vol komt te staan met vrachtwagens, shovels en ander materieel.

ANWB waarschuwt voor drukke ochtendspits

De afgelopen weken was de hofstad meerdere keren het toneel van pro t estacties van boeren. Duizenden landbouwers kwamen op 1 oktober met de tractor naar Den Haag, waardoor het verkeer op de wegen in en rond de stad muurvast stond en het centrum onbereikbaar was voor tram- en busdiensten. Als de duizenden aannemers en werknemers uit de bouw, infrastructuur en transportsector die woensdag worden verwacht ook besluiten met zwaar materieel de weg op te gaan, ligt eenzelfde scenario voor de hand, zegt de ANWB.

Neemt de politiek niet binnen twee weken maatregelen dan volgen er meer acties van bouwers, transporteurs en andere sectoren, kondigen de initiatiefnemers maandag aan.

Trams omgeleid

De HTM heeft al maatregelen genomen met het oog op het protest op het Malieveld. 'Tramlijnen 15, 16 en 17 rijden vanaf de aanvang van de dienstregeling direct een omleiding en komen niet bij het Malieveld. Voor de overige tramlijnen kijken we net als tijdens het boerenprotest naar de situatie ter plaatse en als de situatie er bij het Malieveld om vraagt zullen ook die lijnen omgeleid worden', vertelt een woordvoerder van de HTM.

LEES OOK: Landbouwbedrijven herstellen schade aan Malieveld