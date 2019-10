Ouwe Joekel Leen Huisman (88) met pensioen: 'Altijd was het een feestje voor me'

'Het is weer zondagmorgen, even na de klok van negen uur…' Voor veel Radio West-luisteraars zal het wel even wennen zijn als presentator Leen Huisman deze openingszin niet meer uit de speakers laat schallen. Het luistercijferkanon stopt namelijk met zijn programma de Ouwe Joekel. 'Altijd was het een feestje voor me', zegt Huisman.

De stem van de inmiddels 88-jarige Leen Huisman is al sinds jaar en dag verbonden aan de oude liedjes die niet meer op de radio te horen zijn. Het zit in zijn dna. 'Radio maken vind ik heerlijk. Ze hebben me wel eens gevraagd of tv iets voor me zou zijn, maar dat is niets voor mij. Ik ben een echte radioman.'

'Leen Huisman mag eindelijk met pensioen', reageert Omroep West-hoofdredacteur Henk Ruijl op het vertrek. 'Dat gunnen wij hem allemaal. In Leen hebben wij een geweldige dj gehad, de oudste van Nederland. We gunnen hem een prachtige oude dag. We zijn hem als omroep veel dank verschuldigd.'

Laatste uitzending

De laatste uitzending van de Ouwe Joekel met Leen Huisman is op zondag 10 november. Vier dagen eerder, op woensdag 6 november, is Huisman aanwezig tijdens de viering van 100 jaar radio in het Kurhaus. Daar kunnen fans nog met hem op de foto. Ruijl: 'Samen met Leen maken we er dan een mooi feestje van.'

Toen Leen 85 jaar werd, gingen we bij hem langs:

KIJK TERUG: Omroep West maakte in mei 2016 een documentaire over de barre fietstocht van Leen Huisman naar Groningen