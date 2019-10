Besmetting verspreidt zich: vijf nieuwe gevallen tomatenvirus

Het tomatenvirus is in vijf nieuwe bedrijven opgedoken. Daarnaast onderzoekt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) nog meerdere kassen die mogelijk met het virus besmet zijn.

Het virus is voor mens- en dier niet schadelijk. 'Maar voor de telers is het echt een drama', zegt voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland. 'Hun tomaten kunnen niet meer verkocht worden in de supermarkt.'

Waar de bedrijven zich bevinden, wil de NVWA niet bekendmaken. Zelfs Van der Tak weet dit niet. Vorige week werd een eerste geval van het tomatenvirus in het Westland gevonden. 'Als het nu ook bedrijven buiten het Westland zijn, wordt het een landelijk probleem.'

Schoonmaken, schoonmaken

Volgens de voorzitter is het nieuws dat het tomatenvirus in het Westland is opgedoken bij de telers ingeslagen als een bom. 'We hebben vorige week een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daar kwam 150 man op af, een opkomst van 90 procent. Dat is gigantisch. Telers zijn als de dood dat het virus ook hun kas binnendringt.'

Om dat te voorkomen, kan de voorzitter kort en duidelijk zijn. 'Schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. Zelfs het kleinste slangetje. Kleding, schoenen en laarzen. Dat is het enige wat je kan doen.'

Afzet in gevaar

Vanaf maandag worden bedrijven die het tomatenvirus niet melden beboet. 'We krijgen steeds meer meldingen binnen van bedrijven die verdachte situaties tegenkomen', aldus Michel van der Maas, woordvoerder van de NVWA. 'Maar die moeten eerst goed onderzocht worden.'

Wat het virus voor de gehele tomatenbranche betekent, is nog onduidelijk. Van der Tak: 'Dat hangt ervan af. Als er steeds meer bedrijven getroffen worden door het virus, zal de afzet wel in gevaar komen.'