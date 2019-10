Strandtenten op Scheveningen weer afgebroken: 'Het was een seizoen van extremen'

De strandtent van Guido (De Golfslag) is bijvoorbeeld al bijna helemaal opgeruimd. Slechts een deel moet nog uit elkaar gehaald worden, al het andere van zijn zaak zit al in containers die op vrachtwagens worden gezet. 'Tuurlijk, het doet altijd wel zeer als je eigen tent moet afbreken, maar het hoort er bij', zegt hij terwijl zijn inboedel wordt opgetakeld en door de lucht heen zweeft.

Even verderop is Summertime-eigenaar Maurice druk bezig om de laatste dingen in te pakken. Zijn tent staat nog wel, maar het terras is al weg. 'Wij lopen prima op schema. Zondagavond zijn we begonnen en we hopen dinsdag of woensdag klaar te zijn', vertelt hij.

'Seizoen van extremen'

Hoewel de strandtenteigenaren volgens Guido 'altijd wel een boterham kunnen verdienen', valt dit seizoen volgens Guido en Maurice wel wat tegen. 'Dit was een seizoen van extremen. Het was of extreem nat of extreem warm', zegt Guido. 'De laatste paar weken hebben we veel regen gehad, dus dan is het meteen minder druk. En tijdens de hittegolf in juli was het zo warm dat mensen overdag niet zo veel deden en ook niet op het terras gingen zitten.' Maurice beaamt dat deze uitschieters in het weer ook bij hem zorgden voor minder klandizie.

Eind goed, al goed; de heren kijken voor de rest terug op een prima seizoen en na het harde werken, is het tijd voor vakantie. 'Ik ga straks lekker weg. Daarna krijgt de tent een likje verf en vanaf maart gaan we weer opbouwen', lacht Maurice. Ook Guido pakt straks zijn koffers om op welverdiende vakantie te gaan. 'Het personeel gaat op vakantie en ikzelf ga er ook even tussenuit'.

Afbreken vanaf de boulevard

Anders dan vorig jaar, worden de strandtenten nu afgebroken vanaf de boulevard. 'Vanwege de verbouwing van Legoland was de doorgang op de boulevard vorig jaar maar vijf meter, daar paste geen hijskraan of vrachtwagen tussen', zegt Guido. 'Daarom hebben we de afgelopen twee jaar opgebouwd en afgebroken vanaf het strand. Ik vond het wel makkelijk, want je heb al die grote voertuigen niet op de boulevard. Dit is toch wel eventjes weer wennen, maar al met al gaat het tot nu toe prima'.

En ook voor Maurice heeft de versmalling van de boulevard niet geleid tot problemen. 'Ik heb er helemaal geen last van gehad. Het gaat prima zo. Ik ben juist blij dat Legoland voor mijn deur komt zitten'.

