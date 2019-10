Landbouwbedrijven herstellen schade aan Malieveld

Het kost 27.000 euro om het Malieveld in Den Haag te herstellen. Deze maand liep het terrein twee keer aanzienlijke schade op toen demonstrerende boeren met hun trekkers over het grasveld, de omliggende bermen en de Koekamp reden. Landbouwbedrijven gaan binnenkort kosteloos de schade herstellen.

Al snel werd terreineigenaar Staatsbosbeheer door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd om te helpen bij het herstel van het Malieveld. 'Staatsbosbeheer waardeert deze genereuze gebaren zeer. Immers, het Malieveld in Den Haag is van oudsher de plek waar mensen samenkomen om hun stem te laten horen of om zich te vermaken', schrijft de eigenaar van het Malieveld.

Om het gebied te herstellen is besloten in te gaan op het hulpaanbod van bedrijven gespecialiseerd in grondbewerking. 'Zij gaan zonder kosten te rekenen de randen van het Malieveld herstellen. Dit gebied, met name de stroken onder de bomen, is door diepe bandensporen het zwaarst beschadigd', aldus Staatsbosbeheer.

In het voorjaar pas volledig herstel

Er is ook besloten dat de vaste aannemer van het Malieveld het minder zwaar beschadigde grasveld gaat herstellen, omdat het veld specifiek beheer nodig heeft. Twee anderen bedrijven leveren gratis het graszaad voor zowel het grasveld als de taluds. Om de resterende kosten te kunnen betalen, stellen nog een aantal organisaties geld beschikbaar, waaronder de organisator van het protest Agractie.

In verband met de veiligheid voor recreanten op het Malieveld heeft Staatsbosbeheer afgelopen week al de grootste kuilen in het grasveld gedicht. De komende weken wordt het veld verder geëgaliseerd en ingezaaid met zaad. Ook worden paaltjes teruggeplaatst. De herstelwerkzaamheden aan de randen kunnen pas in het voorjaar beginnen als het gebied minder nat wordt en de temperatuur weer gaat stijgen. Aankomende woensdag staat er een nieuw protest gepland. Dan wil de bouwsector protesteren tegen het stikstofbeleid.

LEES OOK: