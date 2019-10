Den Haag heeft veel woningen met verdachte eigenaren

Den Haag telt relatief veel woningen die in in bezit zijn van eigenaren die daarvoor eigenlijk te weinig geld verdienen of te weinig eigen vermogen hebben. Dat zou er op kunnen wijzen dat de onderwereld en bovenwereld steeds inniger verstrengeld raken.

Dat blijkt uit een rapport City Deal 'Zicht op Ondermijning' dat door minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het rapport maakt gebruik van data om bepaalde patronen zichtbaar te maken. Daarvoor worden onder meer gegevens van het CBS en het kadaster gebruikt. Het kan zo helpen bij het aanpakken van ondermijnende criminaliteit, het vermengen van de onder- en bovenwereld.

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes levert het rapport voor Den Haag 'interessante inzichten op'. Die kunnen worden gebruikt voor het aanpakken van ondermijning. Ook denkt hij dat het zo makkelijker wordt zo effectiever in bepaalde wijken op zoek te gaan naar zogenaamde doorsluiswoningen. Dat zijn huizen die in een periode van twintig jaar vijf keer of vaker worden doorverkocht.

Malafide activiteiten

Uit het rapport blijkt dat Den Haag er echt uitspringt in vergelijking met de andere grote steden en het landelijk gemiddelde als het gaat om 'onverklaarbaar woningbezit'. Een eerste risicofactor, aldus de onderzoekers, is dat een persoon eigenaar is van ten minste twee woningen, terwijl hij of zij daarvoor eigenlijk niet voldoende geld heeft. De studie: 'Wanneer iemand vastgoed bezit dat niet verklaard kan worden vanuit het inkomen of (huishoudelijk) vermogen, kan dit een indicator zijn voor malafide activiteiten. Uit de analyse is gebleken dat een hele kleine groep in Den Haag en Rotterdam buitenproportioneel veel vastgoed in bezit heeft.'

Waarom dat precies in deze steden het geval is, weten ze nog niet. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Wel signaleren ze dat die eigenaren in Den Haag opvallend vaak ook bestuurder van een stichting zijn.

Crimineel gedrag

De onderzoekers constateren ook dat Den Haag nog op een andere manier negatief scoort. Volgens hen is crimineel gedrag uit het verleden een 'sterke voorspeller van toekomstig crimineel gedrag'. Bovendien kan vastgoedfraude samenhangen met ander crimineel gedrag. Dit betekent dat een veroordeling als risico voor vastgoedfraude kan worden gezien, stellen ze.

In de vier grote steden zijn relatief veel woningen waarvan de eigenaar is veroordeeld, zowel voor alle typen misdrijven als voor zware vermogensmisdrijven. Het rapport: 'Den Haag valt hierbij meerdere keren op. Dit geldt ook voor woningen waarvan de eigenaar bestuurder is en veroordeeld is.'

Drugscriminaliteit

Remkes stelt dat de gemeente Den Haag in de toekomst veel meer gebruik wil maken van dit type onderzoek. Daarom moet het nog verder worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door ook verbanden te gaan leggen tussen vastgoed en drugscriminaliteit. Want: 'Het tegengaan van ondermijnende activiteiten staat hoog op de gemeentelijke agenda'.

