Disco Henkie: 'Het radiobloed stroomt door mijn aderen'

'Dit is Disco Henkie, met alweer een nieuwe uitzending met de lekkerste Nederlandstalige muziek.' De schuiven op het mengpaneel gaan open en de nieuwste single van Henk 'met de vlam in de pijp' Wijngaard schalt de ether in. Henk Wijngaard vindt het fijn dat hij altijd welkom is bij Disco Henkie: 'dit soort zenders zijn zo belangrijk.'

In de studio van Hollands Midden is het een komen en gaan van bekende en minder bekende Nederlandstalige zangers en zangeressen. 'Ik hou gewoon van het Nederlandstalige lied, daar geniet ik echt van', zegt Henk. In de ontvangstruimte staat zoetigheid op tafel. Kennissen en vrienden komen langs en het koffiezet apparaat maakt overuren. Een kennis komt binnen met een vuilniszak vol met Nederlandstalige lp's. 'Kijk dat is fijn', zegt Henk enthousiast. 'Die ga ik meteen draaien in mijn show.'

Vanaf de vliering in Ter Aar

Disco Henkie, alias Henk den Brave, maakt sinds 1979 radio. Eerst als piraat vanaf zijn vliering in Ter Aar en sinds dertig jaar runt hij radiozender Hollands Midden. 'Je kunt wel zeggen dat het een fulltimebaan is', zegt hij lachend. 'Al mijn vrije tijd gaat erin zitten, maar ik heb ook altijd nog gewerkt als conciërge op een school.'

Hilda den Brave, de vrouw van Henk is de stille kracht, ze zorgt voor de boekhouding, regelt advertenties en gaat altijd mee als Disco Henkie moet presenteren. 'Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond te treden, dit interview vind ik al erg genoeg', zegt ze met een verlegen glimlach.

Zeven keer gearresteerd

'Ik kan er dagen over praten, over radio maken', gaat Disco Henkie verder. 'We hebben dan ook veel meegemaakt. In mijn piratentijd ben ik zeven keer gearresteerd. 'Ja', vult Hilda aan, 'ook nog eens een keertje op Moederdag. Toen dacht ik, moet dat nou?'

Gelukkig kreeg ik in 1989 een zendvergunning en werden we legaal. 'We hebben nu net ons 30-jarig bestaan gevierd', zegt hij trots. 'En als het aan mij ligt ga ik zeker nog wel een jaartje of tien door.'

100 jaar radio

