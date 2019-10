Dick Advocaat tot einde seizoen trainer van Feyenoord: 'Ik kijk ernaar uit'

Dick Advocaat is tot het eind van dit voetbalseizoen trainer van Feyenoord. Dat bevestigt de Rotterdamse club. De 72-jarige Hagenaar is in Rotterdam de opvolger van Jaap Stam.

Stam stapte op na de teleurstellende 4-0 nederlaag bij Ajax van afgelopen zondag. Feyenoord presteerde onder zijn leiding zeer wisselvallig. Hij bereikte met de club de poulefase van de Europa League en won daarin knap van FC Porto. Maar daar stonden bijvoorbeeld nederlagen tegen laagvlieger Fortuna Sittard en het Zwitserse Young Boys, en een gelijkspel thuis tegen Heracles tegenover.

Stam stond met Feyenoord twaalfde in de eredivisie toen hij maandag zijn biezen pakte. Met Advocaat moet de club uit de Maasstad de weg omhoog zien te vinden.

'Ik doe het graag'

Advocaat laat weten veel zin te hebben in zijn nieuwe uitdaging. 'Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag', zegt hij in een korte reactie op de officiële website van Feyenoord. 'Zoals ik dat in 2016 ook al even heb gedaan door met Giovanni van Bronckhorst mee te kijken toen het ook even wat minder ging. Ik kijk ernaar uit de selectie te ontmoeten en met ze op het veld te staan.'

Vorig seizoen was Advocaat ook al actief als interim-coach, toen bij FC Utrecht. Hij volgde daar Jean-Paul de Jong op. Hij leidde die club uit de onderste regionen naar Europees voetbal. Sinds het einde van dat voetbalseizoen zit Advocaat zonder club.

Transvaalkwartier

Eerder was de Hagenaar in de eredivisie trainer van onder meer Sparta, PSV en AZ. Ook had hij het Nederlands elftal en de nationale teams van Rusland, België en Zuid-Korea onder zijn hoede. Als profvoetballer kwam de in de Haagse wijk Transvaalkwartier opgegroeide Advocaat uit voor clubs als ADO, Roda JC, FC Utrecht en Sparta.

