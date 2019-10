'Eerste nachtvorst op komst, dus dat betekent autoruiten krabben'

In de nacht van dinsdag naar woensdag krijgen we op verschillende plaatsen vorst aan de grond. En dat betekent dat automobilisten woensdagochtend voor het eerst dit seizoen de ruiten moeten krabben. Dat vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. Overdag staan ons een paar fraaie dagen te wachten.

'We krijgen bijvoorbeeld een prachtige zonnige dinsdag', vertelt Mizee. 'De temperatuur loopt met die zon op tot 12 graden. De wind komt uit het oosten of noordoosten en die waait zwak tot matig. Een prima dag!'

In de nacht naar woensdag komt de temperatuur dicht bij het vriespunt uit. 'Dan krijgen we op verschillende plaatsen vorst aan de grond.' En dat betekent ook dat autoruiten kunnen bevriezen. 'Autoruiten kunnen eerder bevriezen, omdat er geen warmte in zit zoals in de grond', aldus Mizee.

'Geniet er maar even van'

Woensdag mogen we ons volgens Mizee opnieuw verheugen op opnieuw zonnig weer. 'Ook dan staat er een zwak tot matige wind. Dan wordt het zo'n 10 graden en ook donderdag is het best aardig. Dan is er wel iets meer hoge bewolking en wordt het 9 graden.'

Daarna wordt het weer volgens de Omroep West-weerman 'duidelijk wisselvallig'. 'Vrijdag gaat de temperatuur omhoog, maar komt er ook weer regen en dat weer krijgen we ook zaterdag en zondag. Ik zou van de komende zonnige dagen dus maar even genieten!'

