Kiki Bertens mag toch naar de WTA Finals

Kiki Bertens mag alsnog meedoen aan de WTA Finals in Shenzhen. Dat is het eindejaarstoernooi waaraan de beste acht tennissters van dit tennisjaar mogen meedoen. De Wateringse eindigde op deze ranglijst op de negende plaats, maar ze mag de plaats innemen van de Japanse Naomi Osaka. Die is geblesseerd.

Vorige week deed Bertens mee aan het toernooi om WTA Elite Trophy, dat is het eindejaarstoernooi voor de subtoppers in Wuhan. Daar maakte ze indruk door de finale te bereiken. In die eindstrijd was de Wit-Russische Arina Sabalenka echter te sterk. Het duel eindigde in 6-4 en 6-2 voor de nummer 14 van de wereld.

Osaka - de nummer 3 van de wereld - was de WTA Finals begonnen met een zege op Petra Kvitova. Ze heeft echter te veel last van haar schouder om in actie te komen tegen Ashleigh Barty, haar tweede tegenstander in de poule. Osaka baalt. 'Dit is het grootste WTA-evenement van het jaar. Op deze manier wilde ik dit toernooi en mijn tennisjaar niet eindigen.'

In het nadeel

Bertens treft Barty deze dinsdag. In de laatste groepswedstrijd moet ze het opnemen tegen de Zwitserse Belinda Bencic. De twee beste spelers uit de poule gaan door naar de halve finale.

Bertens is ten opzichte van de andere deelnemers in de groep in het nadeel, omdat zij maar twee pouleduels speelt. De anderen drie. De punten die Osaka verdiende, krijgt Bertens - als vervangster van de Japanse - niet bij haar totaal geteld. Komen meerdere speelsters in deze poule op hetzelfde puntenaantal uit, dan eindigen de tennissters die drie duels speelden hoger dan Bertens, die slechts twee duels in actie komt.

Halve finale

Bertens debuteerde vorig jaar op de WTA Finals, toen als vervangster van Simona Halep die zich al voor het toernooi geblesseerd terugtrok. Bertens bereikte toen de halve finale. Ze werd toen uitgeschakeld door Elina Svitolina uit Oekraïne.