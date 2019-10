Haagse woning wordt verhuurd aan hoogste bieder: 'Bizar dit'

De gekte op de Haagse woningmarkt neemt steeds absurdere vormen aan. Dat blijkt wel uit een tweet van de Haagse Anne Fleur Dekker. Op een foto die zij op Twitter plaatste, is te zien hoe een woning in het stadsdeel Laak wordt aangeboden 'aan de persoon die de hoogste huurprijs biedt'.

Op het papier dat voor het raam van de desbetreffende woning is geplakt, staat dat de hoogste bieder op dit moment iemand is die een bedrag van 1650 euro per maand over heeft voor deze woning. Het huis beschikt volgens de aanbieder over een ruime woonkamer met nieuw laminaat, drie ruime slaapkamers, twee kleine kamers, een nette - nieuw betegelde - keuken, een ruime badkamer, een apart toilet, een tuin en een ruime berging. 'Wegens grote belangstelling wordt deze woning gegund aan de persoon die de hoogste huurprijs biedt.'

De manier waarop deze woning wordt aangeboden, maakt veel los op Twitter. 'Wat een smeerlapperij', verzucht Jan. 'Gegund ook echt!', reageert Judith smalend. 'Haha, wat een grap.' Iwan laat weten ook in een huis in de vrije sector te wonen. 'Je wordt keihard kaalgeplukt', is zijn ervaring. Vincent noemt dit gebeuren 'schandalig'. 'Na de zorg wordt dit het volgende hoofdpijndossier als gevolg van de liberalisering en vrijlaten van de huursector. Geldwolven slaan in Nederland in alle sectoren onbelemmerd en zonder enige gene hun slag.'

Wanhopige woningzoekenden

Martijn Balster van de Haagse PvdA spreekt van 'ordinaire prijsopdrijving en huisjesmelkerij over de rug van wanhopige woningzoekenden'. 'Bizar dit. Het stadsbestuur moet alles uit de kast halen om deze gekkigheid te voorkomen.' Hij gaat het college van burgemeester en wethouders vragen hier onderzoek naar te doen.

Volgens Marcel Trip van de Woonbond is er sprake van een nieuwe trend. 'Vorige week zagen we zoiets al in Groningen, nu in Den Haag. Dit hangt samen met de wooncrisis', legt hij uit. 'Iedereen die een woning zoekt, weet: voor mij tien anderen. Helaas kan dit, omdat er te weinig bescherming is tegen woekerprijzen in de vrije sector. Boven de 720 euro is dit compleet vrij.'

Heel zorgelijke ontwikkeling

Trip noemt het te huur aanbieden van woningen tegen opbod een 'heel zorgelijke ontwikkeling'. 'De huurprijsbescherming moet uitgebreid worden', benadrukt hij. 'Hier zou de landelijke politiek iets aan moeten doen. Nu zijn de huurders de dupe. Veel mensen vallen tussen wal en schip. Met name wie meer dan 40.000 euro verdient - en daardoor niet terechtkan bij de sociale huursector - en voor wie het kopen van een huis geen optie is, bijvoorbeeld starters. Zo iemand zit knel en dit gat is steeds groter aan het worden.'

De eigenaar van de woning is niet bereikbaar voor commentaar.