Henk Schiffmacher maakt tentoonstelling in Delfts blauw: van vrolijke piemels tot getatoeëerde Jezus

In de expositieruimte staat een manshoog betegeld kruis, beschilderd met ontwerpen van Schiffmacher. Het lijkt of je naar een gewone devote afbeelding kijkt van een gekruisigde Jezus en andere heiligen. 'Dit zijn drie lakeien die de koningin dragen', legt de tatoeëerder uit bij een tegel met drie vrolijke wandelende piemels die een vulva op de schouders dragen.

Drie lakeien die de koningin dragen, naar ontwerp Henk Schiffmacher | Beeld: Omroep West

Voor de tentoonstelling heeft Schiffmacher verschillende tegeltableaus, borden en vazen ontworpen. De schilders van Royal Blue hebben de tekeningen vergroot en op biscuit, ongebakken porselein, overgebracht. Daarna worden ze ingetint met kobaltoxide pigment. Ze gaan in een oven die op 1200 graden is gestookt. Tijdens het bakproces veranderen de zwarte lijnen in de typische Delfts blauwe kleuren.

Oubollige reputatie

Delfts Blauw heeft soms een oubollige reputatie, iets wat je bij je oma in het bordenrek vindt. 'Onterecht', vindt Schiffmacher. 'Het is net als tatoeage een kunst die voor iedereen is. Alleen kunst van mij dragen de mensen mee op hun huid. Het zijn alle twee ambachten waarbij het draait om ingekapseld pigment. Het biscuit, is zo poreus van aard, dat de verf meteen wordt opgezogen, een fout is niet te herstellen. Even snel de verf met een doekje wegvegen is er niet bij. En ook een tatoeëerder moet een vaste hand hebben.'

'Beide ambachten komen oorspronkelijk uit het verre oosten. Het grote verschil is de breekbaarheid. Als een aardewerk bod valt, is het kapot. Bij mij krijg je garantie op je tatoeage tot veertien dagen na het intreden van de rigor mortis', legt Schiffmacher uit.

Jezus met tatoeages

De dood en aanverwante thema's geloof, hoop en liefde spelen een grote rol bij het werk van Schiffmacher. Er is een aantal Jezusfiguren te zien, geheel in stijl met getatoeëerde lijven. Ook heeft de tattoo-artist een aantal voorwerpen die hij tijdens zijn reizen heeft verzameld tentoongesteld. Die inheemse kunst zie je ook weer in de tegeltableaus en borden terugkomen.

De geëxposeerde werken hebben veel details. Het is leuk om te speuren naar Louise, de vrouw van Schiffmacher. 'In elk kunstwerk zit een liefdesverklaring aan mijn vrouw', verklapt hij. Sommigen zijn makkelijk te vinden, zoals bij een vaas, die een ode aan zijn vrouw is. Iconische zeemanstatoeages met grote harten, een portret van zijn geliefde afgewisseld met gezellig zwemmende spermatoïden.

'Ode aan Louise', vaas naar ontwerp Henk Schiffmacher | Beeld Omroep West

Louise en Henk Schiffmacher

Kruis naar ontwerp Henk Schiffmacher | Beeld: Omroep West

Schiffmacher Royal Blue Tattoo is van 29 november t/m 7 maart te zien bij Royal Blue Delft