Vier jaar cel geëist tegen Noordwijker om smokkel 4200 kilo cocaïne

Voormalig beurshandelaar Florian van L. moet als het aan justitie ligt vier jaar de cel in voor grootschalige coke-smokkel. Noordwijker Van L. stond dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch, samen met nog acht andere verdachten. De groep zou verantwoordelijk zijn geweest bij meerdere transporten van cocaïne via de haven van Antwerpen. Van L. ontkent zijn betrokkenheid.

De negen verdachten zouden onder meer twee transporten in 2015 van in totaal 4200 kilo coke hebben gesmokkeld tussen bananen. Ook zou er duizend kilo zijn vervoerd tussen ananassap. Bij dat laatste transport is Van L. volgens justitie niet betrokken geweest. De voormalige beurshandelaar zegt dat ook de andere beschuldigingen tegen hem makkelijk te weerleggen zijn. Toch eist justitie dus vier jaar. Tegen twee andere verdachten zijn celstraffen van vijf en zes jaar geëist.

Florian van L. was in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw volgens eigen zeggen een succesvol beurshandelaar. Hij werkte onder meer in New York voor Merrill Lynch, en op de Amsterdamse beurs, en vergeleek zichzelf in interviews met de hoofdpersoon uit de film The Wolf of Wall Street, een film uit 2014 over een beurshandelaar die met geld smijt. Bij zijn arrestatie in 2016 werd er 2,5 miljoen euro aan cash gevonden in zijn huis.

