Daverende verrassing op WTA Finals: invaller Kiki Bertens klopt nummer één

Kiki Bertens heeft gezorgd voor een daverende verrassing tijdens de WTA Finals in het Chinese Shenzhen. De 27-jarige Wateringse versloeg dinsdagmiddag de nummer één van de wereld, de Australische Ashleigh Barty, in drie sets.

Bertens verloor de eerste set nog met 6-3, maar kantelde het duel in de tweede set. Die veroverde ze met 6-3. In de derde set stoomde ze knap door. Na een 4-0 tussenstand pakte ze die set met 6-4.

Bertens zou eigenlijk niet actief zijn tijdens de WTA Finals. Voor dit toernooi worden alleen de acht beste tennissters van het afgelopen tennisjaar uitgenodigd. Bertens eindigde op die jaarranglijst als negende. Maar Bertens profiteerde van het uitvallen van Naomi Osaka. Die had haar eerste groepswedstrijd in Shenzhen nog gewonnen, maar heeft te veel last van een schouderblessure om nog meer duels in actie te komen tijdens dit lucratieve toernooi.

Kleinere kans dan concurrentie

Bertens wacht nu nog een poulewedstrijd, tegen de Zwitserse Belinda Bencic. Omdat Bertens maar twee groepswedstrijden in actie komt, heeft zij een kleinere kans om de knock-outfase te bereiken dan haar concurrenten. Die spelen allemaal drie duels. De punten die Osaka verdiende, krijgt Bertens - als vervangster van de Japanse - niet bij haar totaal geteld.

Komen meerdere speelsters in deze poule op hetzelfde puntenaantal uit, dan eindigen de tennissters die drie duels speelden hoger dan Bertens, vanwege de twee pouleduels die zij slechts in actie komt.

Vorige week in de finale

Vorige week deed Bertens mee aan het toernooi om WTA Elite Trophy, dat is het eindejaarstoernooi voor de subtoppers in Chinese Wuhan. Daar maakte ze indruk door de finale te bereiken. In die eindstrijd was de Wit-Russische Arina Sabalenka echter te sterk. Het duel eindigde in 6-4 en 6-2 voor de nummer 14 van de wereld.