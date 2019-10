Drie slachtoffers bij oplichting met doorverkoop gestolen auto

Een gestolen auto, een koper die bijna 7.000 euro kwijt is en iemand wiens kentekenplaten zijn vervalst. Bij de verkoop van een Renault Clio zijn drie slachtoffers gemaakt. De politie heeft bewakingsbeelden van een man die in ieder geval is betrokken bij de oplichting.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De zaak begint te rollen als een man in september op zoek gaat naar een nieuwe auto. Op een verkoopsite op internet ziet hij een grijze Renault Clio hatchback staan. Hij kost bijna 7.000 euro. 'Dat vond ik een redelijke prijs, gezien wat er nog meer aangeboden werd en in combinatie met het aantal kilometers dat erop stond', zegt de man.

Via WhatsApp neemt hij contact op met de verkoper. Op woensdag 11 september spreken ze af op een parkeerterrein aan de Zuidplaslaan in Waddinxveen. 'We zijn een proefrit van drie kwartier gaan maken. Al rijdend heeft de verkoper me de onderhoudsboekjes laten zien. Ik heb nog wat tests gedaan met de remmen en de auto goed bekeken. Alles zag er goed uit.'

Auto overgeschreven

De koop wordt gesloten en de twee gaan naar de servicebalie van supermarkt Plus aan de Zuidplaslaan. Daar wordt de auto overgeschreven op naam van de koper. 'Het meisje achter de balie vroeg of het een grijze Renault Clio was. Voor mij was er op dat moment geen reden om te twijfelen. De overschrijving ging goed. Daarna heb ik het geld overhandigd. Ik had er drie jaar voor gespaard, dus ik was zeker blij.'

Een paar dagen na de koop neemt de man even rustig de tijd om de boekjes die bij de auto horen eens goed te bekijken. Dan vindt hij een aantal papieren die niet bij de Clio horen. Er staat een naam van een vrouw op. De verkoper reageert niet meer op appjes met de vraag of hij die papieren is vergeten uit de auto te halen.

Renault Clio blijkt gestolen

Als de koper en zijn vrouw op internet zoeken op de naam van de vrouw, komen ze uit op haar Facebookpagina. 'Daar stond dat haar auto gestolen was. Toen zag ik de auto die ik had gekocht, daar staan als gestolen. Toen stortte mijn wereld een beetje in. Ik schaamde me heel erg dat ik was opgelicht en er in was getrapt.'

De Renault Clio blijkt op 26 augustus te zijn gestolen vanaf de Cannenburglaan in Den Haag. Er was al aangifte gedaan, dus het kenteken stond als gestolen geregistreerd bij de RDW. Toch is het gelukt om de auto zonder problemen over te schrijven op een andere naam. Er zaten namelijk valse kentekenplaten op.

Derde slachtoffer

De platen blijken te horen bij een Renault Clio van iemand uit Driel, in Gelderland. Ze zijn vervalst en ook het kentekenbewijs en overschrijvingsbewijs moeten zijn vervalst. Hoe dat precies is gelukt, wordt nog onderzocht door de politie. Duidelijk is wel dat er drie slachtoffers zijn gemaakt: de eigenaresse van de gestolen auto, de koper die 7.000 euro kwijt is, en de eigenaar van de vervalste kentekenplaten.

'Ik vond op dat moment dat ik niet meer in de auto kon rijden, hij was niet van mij. Het voelde niet goed, dus ik heb aangifte gedaan van oplichting en de auto ingeleverd', zegt het slachtoffer dat de auto had gekocht. 'Ik heb slapeloze nachten gehad en ben veel geld kwijt. Ik durf ook geen auto meer te kopen. Ik zal wel moeten, maar het vertrouwen in mensen is hierdoor beschadigd.'

Bewakingsbeelden van 'verkoper'

Bij de supermarkt in Waddinxveen waar de auto is overgeschreven, is de zogenaamde verkoper gefilmd. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 30 jaar oud, die zich Elias noemde. Hij heeft kort bruin krullend haar onder zijn pet en lichte baardgroei.

Hij droeg werkkleding met een bruine gereedschapsgordel. Het leek of hij van de bouw kwam. Hij vertelde dat hij twee bedrijven had en iets deed in plaatwerk. Opvallend detail is dat hij mank liep, en het viel het slachtoffer op dat hij de weg goed kende in de omgeving van Waddinxveen.

Controleer kenteken en chassisnummer

Het is verplicht om goed onderzoek te doen naar een auto voor je die koopt, zegt de politie. Controleer de echtheidskenmerken van een kentekenplaat. Op de website van de RDW is te vinden waar je op moet letten. Ook is het belangrijk om het chassisnummer van de auto te vergelijken met het nummer op het kentekenbewijs. Als dat niet overeenkomt, weet je dat er iets niet klopt.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem