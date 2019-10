Coldcase: Urvin Brandborg (27) al sinds 2004 spoorloos

Wat is er in 2004 gebeurd met Urvin Brandborg? - Team West

Wat is er gebeurd met de 27-jarige Urvin Brandborg uit Den Haag? Urvin vertrok op 24 september 2004, mogelijk naar de Dominicaanse Republiek. Zijn zus kreeg een telefoontje met de mededeling dat hij goed was aangekomen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Urvin, die mogelijk op reis was om drugs naar Nederland te smokkelen. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat er tijdens of kort na die reis iets is gebeurd dat hem fataal is geworden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Urvin Brandborg is geboren op Curaçao en is samen met zijn vrouw en twee dochters naar Nederland gekomen. Zijn broers zijn gedurende hun leven op het verkeerde pad geraakt. Urvin deed er alles aan om dat te voorkomen. Maar na een scheiding kreeg hij steeds grotere financiële problemen en is hij vermoedelijk betrokken geraakt bij drugshandel. Het lijkt er op dat hij regelmatig naar het buitenland reisde om vanaf daar drugs naar Nederland te smokkelen.

Op 24 september 2004 vertrekt hij. Het is nog altijd niet precies duidelijk waarheen. Diverse mensen uit zijn omgeving vertellen de politie dat hij mogelijk naar de Dominicaanse Republiek ging om drugs te smokkelen. Maar zeker weten doet de politie dat niet: het is mogelijk dat hij een vals paspoort gebruikte. Ook de Dominicaanse Republiek kan niet bevestigen dat hij in dat land is aangekomen.

Telefoontje naar zus

Het laatste levensteken van Urvin is een telefoontje naar zijn zus, waarin hij zegt dat hij goed is aangekomen. Het is onduidelijk wat er met hem is gebeurd en of hij nog leeft. Mogelijk is hij tijdens zijn reis omgekomen, of bij terugkomst in Nederland. Daarom is de politie op zoek naar meer informatie over Urvin: met wie ging hij om, waar hield hij zich mee bezig en had hij conflicten in de drugswereld?

Het coldcaseteam is met name op zoek naar mensen die Urvin kenden uit zijn tijd in Den Haag. Hij hing regelmatig rond bij station Hollands Spoor. Het is mogelijk dat die mensen in 2004 niet met de recherche konden of wilden praten, maar dat dat nu wel kan, omdat hun persoonlijke situatie inmiddels is veranderd. De politie benadrukt dat het nu niet meer ter zake doet als tipgevers destijds ook actief waren in het drugsmilieu. Het gaat erom dat duidelijk wordt wat er met Urvin is gebeurd.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem