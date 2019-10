Grote onrust bij Leidse studenten: 'Ik moest weer bij mijn ouders in Lochem gaan wonen'

De gemeente Leiden kijkt sinds een jaar veel strenger naar het verbouwen van woonhuizen tot studentenhuizen. Dat komt door aanhoudende klachten van omwonenden over studenten die overlast veroorzaken in de buurt, bijvoorbeeld in de Haagwegflat.

'We hebben in deze flat veel studenten', zegt Laura Vogelenzang die al jaren in de flat woont. Op zich heeft ze niks tegen studenten, maar door het grote aantal verkamerde appartementen in de flat is er wel overlast. 'Het zijn er wel vijftien en dat is veel te veel voor een oude, gehorige flat als deze.'

Thuiswonen en 2,5 uur reizen

Rechtenstudent Max Hommes, die samen met huisgenoten al zijn huis uit moest, is het slachtoffer van de nieuwe regels. 'Dat betekent dat we nu weer thuis wonen', zegt Max. 'Voor mij is dat 2,5 reizen naar Lochem, dus dat is bijna niet te doen.' Bovendien heeft hij ook niet echt het idee dat zijn huis veel overlast heeft veroorzaakt voor de buurt. 'Ja, in de zomer zaten we wat langer buiten, maar de helft van de klachten die ik heb gezien zijn gewoon niet waar.'

Volgens Max houden de nieuwe regels veel studenten bezig. 'Het probleem is dat het beleid onduidelijk is en dat studenten niet weten waar de gemeente naartoe wil.' En dus maken heel wat studenten zich zorgen of ze nog wel in hun huis kunnen blijven wonen. D66 vindt daarom dat de noodmaatregelen tegen het 'verkameren' waarmee de partij een jaar geleden zelf mee instemde, aangepast moeten worden.

Krapte op de woningmarkt

'Vorig jaar heeft de gemeenteraad gekozen voor de meest zware maatregelen tegen verkamering', zegt raadslid Sander van Diepen (D66). 'Maar nu blijken er honderden studenten op straat komen te staan door het uitgewerkte plan van de wethouder. En dat vinden we onverantwoord. Dat kan gewoon echt niet.'

En die studenten vinden niet zo makkelijk een nieuwe kamer. De verhuurder dwingen om vervangende woonruimte te regelen werkt ook niet door de krapte op de woningmarkt. En dus moet er iets anders bedacht worden. 'Voor ons is het belangrijkste dat er geen studenten op straat komen te staan', zegt Van Diepen. 'We zouden bijvoorbeeld kunnen werken met urgentieverklaringen.' Verder denkt Van Diepen dat veel overlast voorkomen kan worden door strengere bouwtechnische eisen te stellen aan panden, zoals bijvoorbeeld goede isolatie.

Donderdag praat de gemeenteraad over de problemen die nu voor de studenten ontstaan.