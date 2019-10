Tien films die je niet mag missen tijdens het Leiden International Film Festival

Leiden is voor filmliefhebbers de komende elf dagen the place to be. Het Leiden International Film Festival (LIFF) geeft met ruim honderd films van over de hele wereld een uitstekend beeld van het filmaanbod voor de komende maanden. Waaronder uiteraard heel veel premières en maar liefst negen kanshebbers op een Oscar, maar ook talentvolle regisseurs die hun filmdebuut maken.

Met de uitbreiding van tien naar elf dagen festival is het maximum aantal dagen volgens Edwin de Vries van het LIFF wel bereikt. Toch hoopt de organisatie nog verder te kunnen groeien in de toekomst: 'Onze volgende stap is het uitbreiden naar meer zalen. In 2021 opent het nieuwe Kijkhuis, die gaan van drie naar vijf zalen. En in de toekomst breiden we nog verder uit met de nieuw te bouwen bioscoop De Geus.'

Maar De Vries durft inmiddels geen uitspraak meer te doen over wanneer het project aan de Stationsweg klaar zal zijn. 'Groei is wel nodig, want het aantal bezoekers groeit nog steeds gestaag. Afgelopen jaar werden 37.000 tickets verkocht. Dit jaar wordt gemikt op 40.000.' In de beginjaren kwamen de bezoekers voor een groot deel uit Leiden zelf, maar het filmfestival moet het steeds meer hebben van bezoekers buiten de stad. Met het uitstekende filmaanbod lijkt dat geen probleem.

Omdat het filmaanbod zo groot is en je misschien door de bomen het bos niet ziet, tipt Omroep West de volgende tien films:

Tip 1 - Parasite

Deze Zuid-Koreaanse film won in Cannes al de Gouden Palm en is ook de grote kanshebber voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film.

De werkloze Ki-taek leeft in een krappe woning een arm bestaan, maar hij en zijn gezin werken zich op tot een luxe bestaan met een paar leugentjes om eigen bestwil. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het eten, waardoor ze alles op alles zetten om hun nieuwe leven in stand te houden.

Tip 2 - And then we danced

Misschien wel net zo kansrijk voor een Oscar is deze Georgische dansfilm, die al meerdere prijzen in de wacht sleepte.

Merabs wereld wordt compleet op zijn kop gezet als de zorgeloze Iraki zich bij het Nationaal Georgisch Ensemble aansluit. De laatste ontpopt zich niet alleen als grootste rivaal, maar ook als zijn diepste verlangen. Een ontroerend verhaal over liefde, vooroordelen en de vrijheden en restricties van de taal van dans.

Tip 3 - The Invisible Life of Eurídice Gusmão

De Un Certain Regard-winnaar in Cannes dingt namens Brazilië mee naar een Oscar.

De zussen Eurídice en Guida zijn onafscheidelijk. Maar na een dramatische gebeurtenis worden ze gescheiden door hun vader en gedwongen apart te leven. Terwijl beiden hun eigen droom najagen, geven ze nooit de hoop op elkaar terug te vinden.

Tip 4 - Bad Poems

Deze orginele Hongaarse melancholische dramatische comedy was tijdens het Film Festival in Torino met drie prijzen de grote verrassing.

De 33-jarige Tamás heeft liefdesverdriet als zijn vriendin Anna het uitmaakt terwijl ze op studiereis is in Parijs. Gek van zelfmedelijden gaat hij in zijn herinneringen op zoek naar het antwoord op de vraag of liefde alleen bestaat als het verdwijnt.

Tip 5 - La Belle Époque

Een beetje filmfestival kan natuurlijk niet zonder inbreng van de Franse cinema. En ja, dan gaat het al snel over de liefde.

De film is een vertederend liefdesverhaal over de gedesillusioneerde zestiger Victor die in een relatiecrisis zit en gebruik maakt van het aanbod om terug in de tijd te gaan. Als hij kiest voor de week waarin hij zijn grote liefde ontmoet, gooit dat zijn hele leven op de kop.

Tip 6 - The Farewell

Dit Amerikaanse familieportret over een Chinese familie is dit jaar de publiekslieveling op de verschillende filmfestivals.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal van schrijver-regisseur Lulu Wang. Wanneer de familie van de in Amerika opgegroeide Billi erachter komt dat hun geliefde grootmoeder terminale longkanker heeft, besluiten ze om haar niet in te lichten. In plaats daarvan plannen ze een geïmproviseerde bruiloft in hun moederland China.

Tip 7 - The Peanut Butter Falcon

Ook deze Amerikaanse komische avonturenfilm zal hoge ogen gooien bij het publiek. Bekroond met de publieksprijs op verschillende filmfestivals.

Jack, een jongen met het syndroom van Down, loopt weg uit de zorginstelling waar hij verblijft om een carrière als worstelaar te beginnen. Onderweg ontmoet hij de ruige Tyler, die ook op de vlucht is. En dat levert een avontuurlijke reis vol uitdagingen en gevaren op.

Tip 8 - System Crasher

Deze Duitse inzending voor de Oscars heeft nu al elf filmprijzen op zijn naam geschreven, waaronder ook de de Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn.

De 9-jarige Benni wordt overal weggestuurd omdat ze vanwege zeer heftige woedeaanvallen niet te hanteren is. Het liefst wil ze terug naar haar eigen moeder, maar ook die is bang voor haar eigen dochter. Dan schakelt de Kinderbescherming Micha in om Benni te gaan begeleiden. Zal hij slagen waarin alle anderen faalden?

Tip 9 - J'ai Perdu Mon Corps

Deze vindingrijke Franse animatiefilm werd al meerdere malen dit jaar met een prijs bekroond op de verschillende filmfestivals, waaronder ook in Cannes.

Gebaseerd op de graphic novel Happy Hand van Guillaume Laurant. Een afgehakte hand ontsnapt uit een ziekenhuis en dwaalt door Parijs, op zoek naar zijn lichaam. Daarbij moet die obstakels overwinnen en haalt die herinneringen op aan zijn vroegere leven.

Tip 10 - Sorry We Missed You

De altijd maatschappijkritische Britse filmregisseur Ken Loach stort zich op de erbarmelijke omstandigheden van flexwerkers, in dit geval die van de pakketbezorger.

Vader Ricky probeert het hoofd boven water te houden na zijn ontslag als bouwvakker. Daarvoor moet hij wel eerst op afbetaling een busje aanschaffen. Nulurencontracten en opgestapelde schulden duwen de hoofdpersoon tot op zijn breekpunt.

Het Leiden International Film Festival is van 30 oktober tot en met 10 november.