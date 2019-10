Zeventig demonstranten kwamen dinsdagavond al naar Malieveld: 'Bang voor nieuwe recessie'

'In drie maanden tijd zijn we 120.000 euro misgelopen', zegt Jan Vrij die woensdag met de tram naar het protest gaat. De directeur van grondverzetbedrijf AH Vrij vindt het belangrijk dat ook zijn stem gehoord wordt. 'Het is echt tijd om een signaal af te geven.' Zijn grootste probleem is op dit moment de PFAS-aanpak. Grond waar een verhoogde PFAS-waarde in zit wordt gezien als verontreinigd. 'Normaal verkopen we onze grond, maar sinds de nieuwe aanpak mag grond in een buitengebied maar 0.1 microgram PFAS bevatten. Dat is het minimaal meetbare. Nu moeten we betalen om grond weg te krijgen. Terwijl in woonwijken de norm op 3.0 microgram ligt. Dat is veel meer.'

Dit probleem heeft hem in de afgelopen maanden veel geld gekost. 'In drie maanden tijd zijn we 120.000 euro aan opbrengst misgelopen.' De organisatie van het protest, Grond in Verzet, verwacht dat het de hele sector zo'n 100 miljoen euro kost tot aan het voorjaar van 2020. 'We zijn bang dat we door de normen voor stikstof en zogenaamde PFAS weer in een recessie terechtkomen. Een grotere bouwcrisis dan die rond 2008. We voelen ons behoorlijk in de kou gezet', zegt Gerben Zijlstra van Grond in Verzet.

Druk op de ketel

Het kabinet werkt hard aan een oplossing. Zo wordt de PFAS-norm in december na onderzoek van het RIVM verhoogd. Als de problemen niet binnen een paar weken worden opgelost willen de regeringspartijen dat er een noodplan in werking treed. Zo krijgen bedrijven de mogelijkheid voor personeel waar geen werk voor is, tijdelijk werktijdverkorting aan te vragen. Het UWV vult dan het salaris aan.

Staatssecretaris Steintje van Veldhoven is ook bij Jan langs geweest: 'Ik heb haar laten zien hoeveel dit ons tot nu toe kost. Daar schrok ze wel van gelukkig.' Jan is blij dat er nu meer spelingsruimte komt. 'Maar ik blijf wel demonstreren. We willen druk op de ketel houden.' Toch is hij niet boos dat de strenge regeling überhaupt is ingevoerd: 'Als je ontdekt dat er PFAS in de grond zit, kun je niet anders dan de norm op nul zetten. Maar waarom ze ervoor hebben gekozen om in woonwijken wel een verhoogde toepassing toe te staan snap ik niet.'

Stikstof

Tachtig procent van het grondverzet vindt volgens hem plaats buiten de stad. Dat is ook de reden waarom zoveel bouwbedrijven nu veel omzet mislopen. Maar dat is niet de enige reden om het Malieveld op te gaan. 'We demonstreren ook niet alleen om de PFAS, maar ook vanwege stikstof. En ik snap dat er morgen geen oplossing klaar ligt. Maar ik hoop wel dat ze op korte termijn na gaan denken over oplossingen. Goede oplossingen.'

Vanaf 10.00 uur woensdagochtend spreken onder anderen minister Schouten en staatssecretaris Veldhoven de demonstranten toe. Het protest op het Malieveld duurt tot 15.00 uur 's middags. Dan moeten de bouwvoertuigen gefaseerd het Malieveld weer verlaten.

70 kiepwagens

Het is niet de bedoeling dat bouwers zelf met hun eigen voertuigen richting het Malieveld gaan, zegt ook de organisatie. 'Wij zetten duizend voertuigen neer en we vragen aan de demonstranten om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.' De duizend machines worden in de loop van de avond en nacht aangevoerd met diepladers. De actievoerders willen op deze manier laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven.

Opbouw protest Malieveld | Foto: Mariƫlle Bakker

Protesterende bouwers willen woensdagochtend ook met zeventig geladen kiepwagens van Zuid-Limburg naar Den Haag te rijden. Door het hele land moeten voertuigen aanhaken om uiteindelijk met 25 kilometer per uur de stad in te rijden, om daarna de grond op het Malieveld te dumpen.

Geen maatregelen van gemeente

De gemeente Den Haag is niet van plan extra maatregelen te nemen om het protest in goede banen te leiden. 'We hebben vol vertrouwen in de organisatie van het bouwprotest dat het woensdag ordelijk zal verlopen', zegt een woordvoerder na afloop van een overleg tussen de politie, de gemeente en de organisatie.

LEES OOK: Staatsbosbeheer: 'Organisatie bouwprotest heeft sterk de regie in handen'