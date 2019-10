Brandweer Haaglanden over vreugdevuren: 'Vuurstapels van tien meter niet te blussen'

De wens van de bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp om per locatie, meerdere vuurstapels van maximaal tien meter te bouwen, is door de gemeente van tafel geveegd. Den Haag volgt daarmee het advies van de brandweer. Die concludeert dat meerdere stapels van deze afmetingen niet te beheersen zijn. De brandweer ziet vuurstapels van 10x10x10 meter als maximumomvang waarbij alleen onder voorwaarden de veiligheid kan worden gewaarborgd.

Dat blijkt uit een advies van brandweer Haaglanden dat naar de Haagse gemeenteraad is gestuurd. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag wil een maximale omvang van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp van 10x10x10 meter toestaan. Dat is aanzienlijk lager dan de meer dan 45 meter hoge vuurstapels die afgelopen jaarwisseling werden gebouwd op het strand van Scheveningen en Duindorp. Het vreugdevuur op Scheveningen veroorzaakte toen een vonkenregen die enorme schade aanrichtte.

Maar volgens de brandweer zijn vuurstapels met een omvang van 10x10x10 meter ook lastig te beheersen, zo blijkt uit het advies. In principe heeft de brandweer de voorkeur voor vuurstapels met een omvang van 5x5x3 meter omdat deze nog te blussen zijn. Alle vuurstapels die hoger zijn, kunnen volgens de brandweer niet binnen afzienbare tijd geblust worden. Alleen negatieve effecten van de vuren, zoals een vonkenregen kunnen mogelijk worden beperkt.

Afhankelijk van weer

Bovendien zijn er voorwaarden nodig bij vuurstapels van 10x10x10 meter. Zo moet er voldoende afstand zijn tussen de vreugdevuren en het publiek en de bebouwing, moet het weer meezitten en mag er geen sprake zijn van bijvoorbeeld harde wind. Ook mag er per vreugdevuurlocatie maar een bouwwerk zijn van ‘brandbare materialen’. Het voorstel van de bouwers om meerdere vuren te mogen bouwen, wordt hiermee dus van de hand gewezen.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft op verzoek van de brandweer zelf ook gekeken naar de conclusies van de brandweer Haaglanden en een ‘review’ gemaakt. Ook het IFV stelt dat vuurstapels van 10x10x10 meter niet te blussen zijn en dat alleen het doven van vliegvuur met waterkanonnen mogelijk is. Het IFV noemt het 'raadzaam' om vanwege de onvoorspelbaarheid van vliegvuur 'in te steken op een vreugdevuur wat – indien nodig - nog (enigszins) te bestrijden is, of waarvan de effecten te beperken zijn.' Het IFV stelt 75 meter afstand tussen het publiek en de bebouwing en de vreugdevuren als veilige afstand.

'Nadenken over alternatief'

Robert Barker van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad is verbaasd. 'Als de brandweer zo duidelijk laat weten dat het vuur niet blusbaar is en dat ze niet garant staat voor een stapel van tien meter, waarom wil de gemeente dit dan wel toestaan?', vraagt hij zich af.

Ook PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster fronst zijn wenkbrauwen. 'Er zijn veel voorwaarden nodig', zegt hij. 'Bovendien is het erg onzeker of de vergunningen voor de vreugdevuren wel rondkomen. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat het dit keer niet doorgaat en dus wordt het tijd om serieus na te gaan denken over een alternatief voor de komende jaarwisseling.'

