Malieveld stroomt vol vrachtwagens en bouwmachines, tientallen bestuurders bekeurd

Het Malieveld in Den Haag stroomt woensdagochtend vol vrachtwagens en bouwmachines in verband met het geplande bouwprotest. De politie laat weten dat voertuigen geparkeerd kunnen worden bij het Cars Jeans-stadion van ADO Den Haag. Daar staan pendelbussen klaar. Tientallen bestuurders zijn bekeurd vanwege het opzettelijk afplakken van het kenteken van hun voertuig.

Dinsdagavond rond 23.00 uur kwamen de eerste zestig tot zeventig demonstranten al aan met hun vrachtwagens en graafmachines. Zij brachten de nacht door op het terrein in de aanloop naar het protest dat daar deze woensdag plaatsvindt.

In totaal wil de actiegroep Grond in Verzet zo'n duizend machines naar het Malieveld brengen. De actievoerders willen op deze manier laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven.

Bang voor recessie

'We zijn bang dat we door de normen voor stikstof en zogenaamde PFAS weer in een recessie terechtkomen', vertelt Gerben Zijlstra van Grond in Verzet. 'Een grotere bouwcrisis dan die rond 2008. We voelen ons behoorlijk in de kou gezet.'

De problemen op de wegen naar Den Haag vielen 's ochtends vroeg nog mee, maar rond 7.30 uur ontstond de eerste flinke file door langzaam rijdend bouwverkeer, op de A13 naar Den Haag. Vanaf Rotterdam Overschie moet het verkeer rekening houden met een kleine veertig minuten vertraging voor knooppunt Ypenburg. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun rijstijl aan te passen en waarschuwt de komende uren nog rekening te houden met vertraging door bouwvoertuigen.

'We proberen het netjes te houden'

De politie bewaakt de toegangswegen naar het centrum van Den Haag stad om te voorkomen dat de betogers het verkeer in de stad ontregelen. De stemming is tot nu toe gemoedelijk. Op enkele plaatsen klinkt muziek om de aanwezigen te vermaken.

Rond 6.30 uur was het Malieveld al goed gevuld. Zover je kan kijken, zie je shovels, kiepwagens, heftrucks en kranen. De laadbakken van alle meegebrachte voertuigen zijn omhoog gezet, zodat de voertuigen nog groter lijken. 'Om 2.45 uur ging de wekker voor ons', vertelt een van de bouwvakkers. 'Dit om op tijd hier te zijn en de mensen niet tot last te zijn op de snelwegen. We proberen het netjes te houden.'

Van achteren in de rug getrapt

Maar de bouwvakkers willen wel een duidelijk signaal afgeven, benadrukt zijn collega. 'Tot hier en niet verder!' Hij is teleurgesteld in de regering. 'Wij doen ons best ons land op te bouwen en dan word je van achteren in je rug getrapt', is zijn mening. 'De regering maakt alles kapot', vindt hij. 'Alles staat nu stil.' Een derde bouwvakker vult aan: 'Stikstof en PFAS zijn grote blokken aan ons been. Wij draaien met ons bedrijf nu 600 uur per week minder. Ze moeten zorgen voor werkbare regelgeving. Den Haag moet wakker worden!'

Volgens woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbosbeheer verloopt de bezetting van het Malieveld in een gemoedelijke sfeer. 'We hebben afspraken gemaakt dat ze niet ongecontroleerd en via de zijkanten met de zware machines het veld zouden opkomen en daar houden ze zich aan.'

