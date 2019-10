Boze bouwvakkers op Malieveld: 'We vrezen een grotere bouwcrisis dan die van 2008'

'Om 2.45 uur ging de wekker voor ons', vertelt een van de bouwvakkers op het Malieveld. 'Dit om op tijd hier te zijn en de mensen niet tot last te zijn op de snelwegen. We proberen het netjes te houden.'

De politie bewaakt de toegangswegen naar het centrum van Den Haag om te voorkomen dat de betogers het verkeer in de stad ontregelen. De stemming is tot nu toe gemoedelijk. Op enkele plaatsen klinkt muziek om de aanwezigen te vermaken.

Bang voor recessie

'We zijn bang dat we door de normen voor stikstof en PFAS weer in een recessie terechtkomen', vertelt Gerben Zijlstra van Grond in Verzet. 'We vrezen een grotere bouwcrisis dan die van 2008. We voelen ons behoorlijk in de kou gezet.'

De bouwvakkers willen woensdag een duidelijk signaal afgeven, benadrukt een bouwvakker. 'Tot hier en niet verder!' Hij is teleurgesteld in de regering. 'Wij doen ons best ons land op te bouwen en dan word je van achteren in je rug getrapt', is zijn mening. 'De regering maakt alles kapot', vindt hij. 'Alles staat nu stil.'

Makke schapen

Een derde bouwvakker vult aan: 'Stikstof en PFAS zijn grote blokken aan ons been. Wij draaien met ons bedrijf nu zeshonderd uur per week minder. Ze moeten zorgen voor werkbare regelgeving. Den Haag moet wakker worden!'

Zijn buurman baalt ervan dat het protest woensdag op het Malieveld plaatsvindt. 'Wij staan hier als makke schapen', meent hij. 'Eigenlijk vind ik dat we rond het Binnenhof de boel vol grond zouden moeten kiepen. Dat de politici over de bergen grond zouden moeten klimmenm dat hun schoentjes en sokken vuil worden. Nu worden we hier op een grasvedje weggezet. Dan kun je ook op een grasveld langs een snelweg gaan staan...'

'We zijn allemaal vóór het milieu'

Een asbestsaneerder laat weten dat zijn bedrijf tachtig procent minder werk heeft in vergelijking met vorig jaar door alle nieuwe milieuregels. 'Kijk, we zijn allemaal vóór het milieu', benadrukt hij. 'Maar we moeten in stápjes de goede kant opgaan, want op deze manier komen we nergens meer in Nederland.'

Volgens woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbosbeheer verloopt de bezetting van het Malieveld in een gemoedelijke sfeer. 'We hebben afspraken gemaakt dat ze niet ongecontroleerd en via de zijkanten met de zware machines het veld zouden opkomen en daar houden ze zich aan.'

LIVEBLOG: Bouwers protesteren op Haagse Malieveld, ANWB verwacht overlast