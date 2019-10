Werkgevers vinden moeilijker personeel in de regio Haaglanden

Het wordt voor werkgevers in de regio Haaglanden steeds lastiger om personeel te vinden. Het aantal banen groeit nog steeds, maar omdat de werkloosheid daalt zijn er minder werknemers beschikbaar om de nieuwe vacatures in te vullen. Dat blijkt uit de cijfers die het UWV, die het woensdag presenteert in haar publicatie Regio in Beeld.

oor werkzoekenden is het een ideale situatie om een nieuwe baan te vinden. De economie groeit tot eind 2020 niet zo hard als in voorgaande jaren, maar toch komen er in de regio Haaglanden volgend jaar naar verwachting nog 4700 banen bij. Volgens het UWV heeft een kwart van de bedrijven in de regio productiebelemmeringen omdat ze te weinig personeel kunnen vinden. In heel Nederland is er een tekort aan monteurs, medewerkers klantenservices en hoveniers. In de regio Haaglanden doen zich daarnaast problemen voor in de techniek, ICT, onderwijs en zorg.

Om het tekort aan personeel aan te pakken is het UWV Haaglanden begonnen met een proef in samenwerking met het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en het opleidingsbedrijf Installatie Werk Zuid-Holland (IWZH) waarbij mensen gestimuleerd worden om een opleiding te gaan volgen in de installatietechniek. 'De behoefte aan personeel in de sector is naar verwachting groter dan de instroom vanuit het onderwijs. Kandidaten die deelnemen krijgen gegarandeerd een baan', legt Charissa van Gemerden, regiomanager van het UWV uit.

Minder werklozen naar bijstand

Het UWV constateert dat steeds meer mensen een baan vinden en minder lang thuis zitten. De doorstroom van de WW naar de bijstand daalt in de hele regio. Halverwege dit jaar waren er minder dan 50.000 mensen in de regio Haaglanden op zoek naar een baan, waarvan twee derde een bijstandsuitkering heeft.

Dat deze mensen nog geen baan hebben ondanks de krapte op de arbeidsmarkt komt omdat vraag en aanbod niet overeenkomen. Vooral lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders hebben het moeilijk om een baan te vinden. 'Samenwerking tussen gemeenten en werkgevers is essentieel', vertelt Van Gemerden. 'Voor de langere termijn is een economische agenda die aansluit bij de beroepsbevolking onmisbaar. Om ook de kwetsbaren te helpen moeten ook meer over de grenzen van de regio kijken.'

LEES OOK: Nieuwe bijscholing Haags zorgpersoneel om leegloop te voorkomen