Hoorzitting over toekomst Alphense tennisclubs: 'Wij willen baas in eigen huis worden'

Ruim een maand nadat de Alphense tennisclubs TEAN en Nieuwe Sloot van hun ondergang werden gered, is er woensdagavond een openbare hoorzitting in het gemeentehuis waarin de toekomst van beide verenigingen wordt besproken. Als er geen alternatief plan komt om de gemeente voor 4,2 miljoen euro te compenseren, zal TEAN moeten wijken voor woningbouw en ondergebracht worden bij Nieuwe Sloot.

Dat bedrag heeft de gemeente afgegeven aan bankgaranties voor de SAT (Stichting Alphens Tennispark), de noodlijdende overkoepelende organisatie die beide tennisaccommodaties beheert. Om te voorkomen dat zowel TEAN als Nieuwe Sloot meegesleurd zou worden in een eventueel faillissement van de SAT, stemde de gemeenteraad eind vorige maand in met een financiële injectie van 129.000 euro om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

In december moet de gemeente Alphen een definitief besluit over het lot van de twee tennisclubs. Tijdens een hoorzitting mogen bestuurders van TEAN, Nieuwe Sloot en de SAT, maar ook leden, omwonenden en andere belanghebbenden uitgebreid hun zegje doen tegenover de raadsleden.

Zelfstandig verder gaan

Het voorstel van TEAN, met ongeveer 900 leden de grootste Alphense tennisvereniging, is dat er een streep door de gedwongen verhuizing naar het Nieuwe Sloot-complex wordt gezet. 'Wij willen zelfstandig verder gaan op ons tennispark aan de Prins Bernhardlaan', zegt voorzitter Peter Chaudron. De algemene ledenvergadering heeft zich daar maandagavond achter geschaard.

Chaudron ziet zijn club graag losgekoppeld worden van de overkoepelende stichting SAT. 'We willen zoveel mogelijk baas in eigen huis worden. Ons voorstel is dat we zelf de grond van de gemeente gaan huren. Er moet nog wel achterstallig onderhoud aan de tennisbanen worden gedaan en daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan.' Op korte termijn kan TEAN dat niet betalen.

Commerciële indooraccommodatie

Nieuwe Sloot, dat behalve buitenbanen ook gebruik maakt van een commerciële indooraccommodatie met dezelfde naam, heeft een tweetal scenario's bedacht. 'Eentje is dat we op onze huidige plek aan de President Kennedylaan blijven, maar dan moeten er wel wat randvoorwaarden worden geregeld. Nu zijn we te veel versmolten met het indoor-tenniscentrum', stelt voorzitter Willy Spanjer.

Scenario twee is dat Nieuwe Sloot naar een andere plek in Alphen verhuist. Een locatie moet daarvoor nog wel worden gevonden. In beide gevallen wil ook Spanjer 'loskomen' van de SAT. 'We zijn getrouwd met het tenniscentrum, maar we hebben een haat-liefdeverhouding. Het ontneemt ons de kans om een echte, onafhankelijke tennisvereniging met een eigen clubhuis te zijn.'