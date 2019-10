Foutje, bedankt: gegevens vergunningaanvragers vreugdevuren openbaar

Na een telefoontje van de betreffende afdeling die de fout had begaan, werden de twee schermen met daarop de aanvragen prompt omgedraaid.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes beloofde dinsdag nog in een brief aan de gemeenteraad de vergunningaanvraag ter inzage te leggen. Daar werd de volgende ochtend meteen gretig gebruik van gemaakt, want naast de journalisten van Omroep West en AD Haagsche Courant, meldden zich ook een journalist van Den Haag Centraal en een bewoonster van Scheveningen zich op de balie van het informatiecentrum op het stadhuis. De Scheveningse kondigde aan 'uit principe' bezwaar te zullen maken tegen de vuurstapel op Scheveningen.

Scheveningen wil twee vreugdevuren

De gemeente moet bij het ter inzage leggen van de vergunningaanvragen namelijk de persoonsgegevens van de indieners weglakken, zoals namen, telefoonnummers en mailadressen. Dat had de gemeente verzuimd te doen. Terwijl de journalisten de stukken lazen, besloot de gemeente om de inzage te beëindigen.

Opvallend is dat uit de vergunningaanvragen blijkt dat Scheveningen twee vreugdevuren wil organiseren van 10 bij 10 bij 10 meter. Overigens beloofde Remkes ook dat er deze week duidelijkheid zou komen vanuit de gemeente over het idee voor meerdere vuurstapels tijdens de jaarwisseling. Duindorp wil, zo blijkt uit de aanvraag, slechts een stapel.

Inhuur beveiliging en EHBO'ers

Omdat het gaat om een ‘evenementenvergunning klein’, verwachten de organisaties tussen de 250 en 25.000 bezoekers. Kosten voor organisatie, maatregelen (huisorde), wegafzettingen en schoonmaak van het evenemententerrein zijn voor rekening van de organisatie. Ook is een veiligheidsplan nodig. In geval van bouwsels - zoals de vuurstapels - zijn specifieke constructieve gegevens nodig. Zowel Scheveningen als Duindorp hebben deze documenten bij de gemeente aangeleverd, maar de onderliggende stukken zijn nog niet zichtbaar in de vergunningaanvraag van Duindorp. Bij Scheveningen waren deze stukken wel in te zien.

Beide organisaties huren beveiligers in om de veiligheid te waarborgen. Scheveningen huurt de beveiliging in van Veiligheid op 1 en Duindorp schakelt Hofstad Security in. Duindorp huurt geen EHBO’ers in, maar Scheveningen wel.

'Terrein wordt door gemeente schoongemaakt'

Duindorp belooft het terrein na afloop zelf schoon te maken, maar in de uitleg staat dat ‘het terrein door de gemeente wordt schoongemaakt’. Verder zal ‘vuilnis op straat en vuilnis op het terrein worden opgeruimd’.

De gemeente heeft beloofd alle stukken te anonimiseren en de documenten alsnog op te sturen. Andere geïnteresseerden kunnen de vergunningaanvragen tot die tijd niet inzien.

