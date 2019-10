ADO Den Haag snakt na tien jaar weer eens naar succes in het bekertoernooi

Het huwelijk tussen ADO Den Haag en de KNVB-beker is niet bepaald goed te noemen. Sterker nog. Een vorm van relatietherapie zou niet misstaan. Dat zit hem in twee dingen. ADO speelt bijna nooit thuis – van de laatste twintig bekerwedstrijden slechts drie keer – en ADO komt nooit ver – tien jaar geleden overwinterde de club voor het laatst. Tijd voor verandering? 'Dat is wel een wens van mij', zegt trainer Fons Groenendijk.

'De laatste tijd hebben we de volledige focus op de competitie gehad, maar ook in de beker willen we een keer ver komen. Ik heb zelf met ADO een finale gespeeld en weet wat dat is. Het is gewoon hartstikke leuk om ver te komen, maar dan moet je wel een goede loting hebben. Ik kan wel als trainer blèren dat ik met ADO de beker wil winnen, maar ik weet ook wel dat de kans dat wij met ADO dat doen, niet heel groot is. Alleen met een hele goede loting kan je in de kwartfinale of halve finale komen.'

'De loting Fortuna-uit is gewoon een hele lastige. Zij hebben een vechtploeg, spelen met een leeuwenhart. De laatste thuiswedstrijden hebben ze van Feyenoord en VVV-Venlo op een goede manier gewonnen. Dat zegt wel iets. Zij zullen strijd gaan leveren. Wij gaan het zeker niet cadeau krijgen, maar het is wel een wens van mij om een keer ver te komen in de beker. Ik zit hier nu vier seizoenen en dat is steeds niet gelukt.'

Vermoedelijke opstelling

'Ik ga geen cadeaus geven’, zegt Groenendijk over zijn opstelling in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi. 'Tegen Fortuna zal je niet veel wijzigingen gaan zien, waarschijnlijk twee. Dat heeft dan te maken met drie wedstrijden in één week, maar ook tactisch, want zij spelen 4-4-2 met een ruit op het middenveld', aldus Groenendijk.

In Sittard kan Groenendijk niet beschikken over Bilal Ould Chikh en Deninio Muringen, beiden zijn geblesseerd. Dion Malone en Lex Immers waren woensdag vraagtekens, maar de verwachting is dat Immers op tijd fit is. Malone wordt vervangen door Milan van Ewijk. Naar verwachting start Erik Falkenburg in de spits en neemt Michiel Kramer plaats op de bank. Tomas Necid zit donderdagavond wel bij de selectie, maar trainde dinsdag en woensdag niet. Hij werd vader.

ADO in de beker

ADO Den Haag en het bekertoernooi blijft een aparte relatie. Laten we beginnen bij de loting. Van de laatste twintig bekerwedstrijden speelde ADO er drie thuis (Telstar in 2016/2017 en Fortuna Sittard en FC Twente in 2008/2009) en zeventien uit. In de laatste drie seizoenen werd ADO drie keer gekoppeld aan Feyenoord en werd even zoveel keer verloren.

Ook overwintert de bekerwinnaar van het seizoen 1974/1975 de laatste jaren niet of nauwelijks. De laatste keer dat de Haagse club wat verder kwam in het bekertoernooi dateert van 28 januari 2009. Toen verloor ADO in eigen huis met 5-1 van FC Twente.

