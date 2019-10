Rembrandt komt thuis: 140 vroege werken te zien in Museum de Lakenhal

Man in Oosters kostuum, 1632. Rembrandt Harmensz. van Rijn. Legaat van William K. Vanderbilt, 1920. The Metropolitan Museum of Art, New York

De bekendste zoon van Leiden is weer terug: voor het eerst zijn in Museum de Lakenhal 140 schilderijen van de jonge Rembrandt van Rijn (1606-1669) te zien. De schilderijen zijn van over de hele wereld naar Leiden gehaald en sommigen zijn voor het eerst voor het publiek te zien. Bij de overzichtstentoonstelling kijkt het publiek als het ware mee over de schouder van de schilder en ziet het hoe zijn talent in Leiden tot bloei kwam.

De tentoonstelling telt ongeveer veertig schilderijen, zeventig etsen en tien tekeningen. Naast werk van Rembrandt is er ook werk te zien zijn van zijn vriend Jan Lievens en Rembrandts leermeester Jacob van Swanenburg. Volgens conservator Chris Vogelaar van Museum de Lakenhal is het voor het eerst dat er zoveel werken van de jonge Rembrandt bij elkaar te zien zijn.

'Een grote overzichtstentoonstelling van de eerste tien jaar is er nog nooit geweest', zegt Vogelaar. 'En dat is niet zo makkelijk gegaan. We hebben er jaren over gedaan om het gerealiseerd te krijgen.'

Uitzonderlijk talent

De tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star laat zien hoe het uitzonderlijke talent van Rembrandt van Rijn zich in de periode van 1624 tot 1634 ontwikkelde. De spectaculaire, pijlsnelle ontwikkeling van dat talent is in die eerste tien jaren van zijn kunstenaarschap van werk tot werk af te lezen.

Hij was een rasechte verkenner en vernieuwer en in deze eerste tien jaren legde Rembrandt het fundament voor zijn latere werk. Dat fundament leidde tot Rembrandts grote roem en droeg in hoge mate bij aan het karakter van de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw.

Zoon van Leiden komt thuis

Rembrandt komt thuis, vindt Vogelaar. 'Vrijwel alle werken zijn hier in Leiden gemaakt op een steenworp afstand van de Lakenhal.' Rembrandt is geboren in de Weddesteeg en waarschijnlijk had hij een werkkamer daar in de buurt.

De tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star is een dikke drie maanden te zien voor het publiek, vanaf vrijdag 2 november tot en met 9 februari 2020.

